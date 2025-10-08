Maniaco e egocêntrico: modelo descasca Vini Jr. em áudio. Ouça

A modelo Anna Carolina, que teria sido convidada por Vini Jr. para uma viagem, fez duras críticas ao jogador em entrevista ao programa de Léo Dias.

Ela mostrou um áudio, cuja veracidade não foi confirmada, em que chama o atleta de “maníaco” e “egocêntrico” após se desentender com ele.

Segundo Anna Carolina, o desentendimento começou quando ela sofreu uma queda de moto e buscou atenção do jogador, mas ele continuou pedindo fotos e vídeos de cunho sensual.

Anna Silva e Vini Jr.

Vini Jr.

Virginia Fonseca fala sobre Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Durante a entrevista, a modelo disse ter ficado incomodada com a postura de Vini Jr. e destacou o tom firme das ofensas que disparou contra ele.

Vale destacar que Anna Carolina não é a modelo apontada como pivô do fim do affair de Virginia e Vini Jr. Além dela, ele também estaria conversando com Day Magalhães, que expôs prints conversando com o atleta e fez a influenciadora cortar laços com ele.

