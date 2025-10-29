Mannu Carvalho revela amizades com famosos e apoio de Ivete no início da carreira

29/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A empresária Mannu Carvalho, que acaba de lançar o livro “Mannuscrito”, concedeu uma entrevista exclusiva a Mônica Apor, do portal LeoDias, e abriu o jogo sobre sua trajetória no mundo dos negócios e as relações de amizade que construiu com diversas celebridades.

Durante o bate-papo, a empresária destacou o papel fundamental de alguns artistas em sua jornada. Ela revelou que o livro é dedicado a Preta Gil, a quem atribui o mérito de ter sido a primeira pessoa influente a enxergar seu potencial. “Ela queria me levar para morar no Rio de Janeiro”, contou, lembrando que precisou recusar o convite na época.

Outras amizades essenciais surgiram em momentos de dificuldade. Mannu citou o casal Mirella Santos e Ceará, que se tornaram “amigos-irmãos” e a acolheram quando pensou em desistir de tudo. A empresária fez questão de frisar que seu sucesso não veio de forma fácil, enfrentando muitos desafios, os quais são detalhados na obra.

Com o crescimento de sua carreira, Mannu Carvalho se tornou responsável pela organização de eventos de grandes nomes. Ela mencionou ter realizado a festa de 50 anos de Adriane Galisteu e de Cláudia Raia, além do casamento de Juliano, da dupla Henrique e Juliano. Em seu empreendimento de aluguel de casas, ela também atendeu figuras internacionais como Jo Malone.

Mannu Carvalho abre o jogo sobre decisão que impulsionou sua carreira

Um dos pontos altos de sua carreira está ligado a Ivete Sangalo. A empresária revelou que a cantora foi sua sócia em alguns projetos ao longo dos anos. A parceria decolou no início de sua trajetória: “Peguei todo o dinheiro da minha rescisão, quando fui demitida do hotel, e comprei 100 ingressos do DVD dela com 50 quartos de hotel”, explicou. Essa iniciativa ousada, que a tornou a única a vender pacotes para a gravação do DVD de Ivete em Trancoso, permitiu que ela quintuplicasse o valor de sua rescisão.

Ao final da entrevista, Mannu Carvalho, que celebrava seu aniversário no dia da conversa, deixou uma mensagem de motivação para os leitores do portal: “O fundo do poço tem mola e você pode sair de lá. Basta você querer focar no seu objetivo”, ensinou. Ela ressaltou que a chave é ter foco e não se deixar abater por quem duvida. “É você que decide aonde vai chegar. E aqui estou eu, com um livro, 11 empresas e superfeliz.”

