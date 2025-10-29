“Mannuscrito”: Mannu Carvalho celebra trajetória de sucesso em lançamento de livro

Um verdadeiro “manual de guerra”. Foi assim que Mannu Carvalho definiu seu livro “Mannuscrito”, em entrevista ao portal LeoDias, representado pela repórter Monica Apor. A empresária, que possui uma trajetória de sucesso no mundo dos negócios e as relações de amizade com diversas celebridades, lançou a obra em São Paulo na noite desta terça-feira (28/10)

A empresária contou o início de sua trajetória no empreendedorismo: “Eu cheguei em Trancoso há um pouco mais de 10 anos, quando saí fugida de Brasília, porque eu tinha falido um restaurante. Fiquei com 33 processos trabalhistas, eles queriam saquear o restaurante e eu não tinha como renovar o aluguel”, recordou.

A partir deste momento Mannu viu sua realidade mudar. “Depois disso eu coloquei tudo em um caminhão e voltei pra Bahia, que era o meu lugar. Lá eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar em um hotel. Não sabia nada de hotelaria, mas devido a minha infância, sempre tive uma vontade muito grande de servir e ser aceita. Então essa coisa de querer agradar, resolver problemas e servir me trouxeram aonde estou hoje”, avaliou.

“Aceitei para trabalhar no hotel e virei cerimonialista para vender hospedagem. Mas a noiva não aceitava ninguém para organizar o casamento dela. Eu não sabia nem de que lado a pessoa entrava na igreja durante uma cerimônia, mas estou aqui hoje com centenas de casamentos”, acrescentou ela, que hoje lidera um time que entrega excelência em hospitalidade, eventos, lifestyle e formação profissional.

Mannu definiu seu livro como um “manual de guerra” para outras mulheres que desejam crescer no empreendedorismo. “As mulheres – mães solo e que não tem família estruturada – eu queria que elas entendessem que podem chegar a todos os lugares. Eu lutei com todas as minhas forças, sem passar por cima de ninguém, da maneira mais honesta possível para chegar. As pessoas precisam ler o livro para entender que o “não” todo mundo tem, mas é preciso se doar, lutar e batalhar para conquistar”, concluiu.