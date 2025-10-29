29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

“Mannuscrito”: Mannu Carvalho celebra trajetória de sucesso em lançamento de livro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“mannuscrito”:-mannu-carvalho-celebra-trajetoria-de-sucesso-em-lancamento-de-livro

Um verdadeiro “manual de guerra”. Foi assim que Mannu Carvalho definiu seu livro “Mannuscrito”, em entrevista ao portal LeoDias, representado pela repórter Monica Apor. A empresária, que possui uma trajetória de sucesso no mundo dos negócios e as relações de amizade com diversas celebridades, lançou a obra em São Paulo na noite desta terça-feira (28/10)

A empresária contou o início de sua trajetória no empreendedorismo: “Eu cheguei em Trancoso há um pouco mais de 10 anos, quando saí fugida de Brasília, porque eu tinha falido um restaurante. Fiquei com 33 processos trabalhistas, eles queriam saquear o restaurante e eu não tinha como renovar o aluguel”, recordou.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Mannu CarvalhoPortal LeoDias
Portal LeoDias
Mannu CarvalhoPortal LeoDias
Portal LeoDias
Mannu Carvalho, Ceará e MirellaPortal LeoDias
Portal LeoDias
Mannu Carvalho no lançamento do livroPortal LeoDias
Portal LeoDias
Mannu CarvalhoPortal LeoDias

Leia Também

A partir deste momento Mannu viu sua realidade mudar. “Depois disso eu coloquei tudo em um caminhão e voltei pra Bahia, que era o meu lugar. Lá eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar em um hotel. Não sabia nada de hotelaria, mas devido a minha infância, sempre tive uma vontade muito grande de servir e ser aceita. Então essa coisa de querer agradar, resolver problemas e servir me trouxeram aonde estou hoje”, avaliou.

“Aceitei para trabalhar no hotel e virei cerimonialista para vender hospedagem. Mas a noiva não aceitava ninguém para organizar o casamento dela. Eu não sabia nem de que lado a pessoa entrava na igreja durante uma cerimônia, mas estou aqui hoje com centenas de casamentos”, acrescentou ela, que hoje lidera um time que entrega excelência em hospitalidade, eventos, lifestyle e formação profissional.

Mannu definiu seu livro como um “manual de guerra” para outras mulheres que desejam crescer no empreendedorismo. “As mulheres – mães solo e que não tem família estruturada – eu queria que elas entendessem que podem chegar a todos os lugares. Eu lutei com todas as minhas forças, sem passar por cima de ninguém, da maneira mais honesta possível para chegar. As pessoas precisam ler o livro para entender que o “não” todo mundo tem, mas é preciso se doar, lutar e batalhar para conquistar”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost