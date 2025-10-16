16/10/2025
Mano Menezes destaca evolução do Grêmio após vitória sobre o São Paulo

Escrito por Metrópoles
Mano Menezes se mostrou satisfeito com o time do Grêmio após a vitória por 2 x 0 sobre o São Paulo, na noite da última quinta-feira (16/10). Em entrevista coletiva, o comandante destacou a evolução do Tricolor Gaúcho durante a partida.

“O que me deixa mais contente, disso isso hoje antes do jogo, disse aos jogadores na palestra de preparação final, que já sabemos o que vamos jogar. Várias vezes entramos para o jogo sem saber o que nós íamos jogar, porque não tínhamos segurança de muita coisa”, disse.

Na sequência, ele comentou sobre a qualidade do São Paulo e destacou a atuação do Grêmio. “Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, com a posse de bola, então sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos com a transição, então, chegamos mais lucidamente na frente”, completou.

Com a vitória, o Grêmio subiu para o 11º lugar, com 36 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G6. O próximo jogo do Imortal será fora de casa, contra o Bahia, no domingo (19/10), às 20h30.

