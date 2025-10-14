Manoel Gerônimo é o novo secretário municipal de Saúde de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), anunciou uma nova mudança em seu secretariado, Manoel Gerônimo assumirá a Secretaria Municipal de Saúde. A nomeação ocorre após a exoneração de Nelson Sales, publicada nesta terça-feira (14) no Diário Oficial do Estado.

A troca confirma os rumores que circulavam desde a noite anterior e marca mais uma reestruturação na equipe de governo. Manoel Gerônimo, que já possui experiência na área da gestão pública, chega ao cargo com a missão de fortalecer as políticas de saúde no município e dar continuidade aos serviços prestados à população.

Nelson Sales, que deixa o comando da pasta, havia sido nomeado por Gerlen Diniz ainda no início da gestão e antes disso atuava no Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Ele também integrou a coordenação da campanha eleitoral do atual prefeito em 2024.

Esta é a segunda mudança recente na equipe de secretários do município. Antes, Carlos Vale havia sido desligado da Secretaria de Agricultura e Produção. A expectativa agora é de que Manoel Gerônimo apresente nos próximos dias o plano de ação para a nova fase da Saúde em Sena Madureira.