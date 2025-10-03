03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Mansão, lancha e carros de Romário vão a leilão por dívida milionária

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mansao,-lancha-e-carros-de-romario-vao-a-leilao-por-divida-milionaria

Uma mansão, uma lancha e três carros do senador Romário (PL-R) vão a leilão no dia 23 deste mês de outubro, decidiu a Justiça do Rio. Os lances iniciais, somados, ultrapassam R$ 10 milhões.

O objetivo é quitar uma dívida cobrada judicialmente ao ex-jogador há mais de 20 anos, desde 2001, referente a uma quebra de contrato com uma empresa que prestava serviço à boate Café do Gol, da qual Romário, à época jogador do Vasco da Gama, era sócio.

Romário é acusado de ter registrado bens próprios em nomes de familiares para evitar que fossem liquidados por conta de dívidas. Em 2021, a Justiça do Rio havia autorizado a ida dos bens a leilão, mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu.

Em setembro deste ano, o jogador foi condenado, em outro processo, pela Justiça carioca, que considerou que a transferência de bens teve objetivo de “esconder o patrimônio e frustrar a eficácia da execução”.

Leia também

Bens leiloados

Os bens de Romário que irão a leilão são:

  • Uma mansão localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 9 milhões.
  • Um carro Porsche, avaliado em R$ 267 mil
  • Um carro Audi, avaliado em R$ 391 mil
  • Um carro Peugeot, avaliado em R$ 53 mil
  • Uma lancha avaliada em R$ 1,1 milhão

Metrópoles tentou contato com o senador Romário, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost