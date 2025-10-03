Mansão, lancha e carros de Romário vão a leilão por dívida milionária

Uma mansão, uma lancha e três carros do senador Romário (PL-R) vão a leilão no dia 23 deste mês de outubro, decidiu a Justiça do Rio. Os lances iniciais, somados, ultrapassam R$ 10 milhões.

O objetivo é quitar uma dívida cobrada judicialmente ao ex-jogador há mais de 20 anos, desde 2001, referente a uma quebra de contrato com uma empresa que prestava serviço à boate Café do Gol, da qual Romário, à época jogador do Vasco da Gama, era sócio.

Romário é acusado de ter registrado bens próprios em nomes de familiares para evitar que fossem liquidados por conta de dívidas. Em 2021, a Justiça do Rio havia autorizado a ida dos bens a leilão, mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu.

Em setembro deste ano, o jogador foi condenado, em outro processo, pela Justiça carioca, que considerou que a transferência de bens teve objetivo de “esconder o patrimônio e frustrar a eficácia da execução”.

Bens leiloados

Os bens de Romário que irão a leilão são:

Uma mansão localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 9 milhões.

Um carro Porsche, avaliado em R$ 267 mil

Um carro Audi, avaliado em R$ 391 mil

Um carro Peugeot, avaliado em R$ 53 mil

Uma lancha avaliada em R$ 1,1 milhão

O Metrópoles tentou contato com o senador Romário, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.