Manuela Dias, é você? Ex-deputada Manuela d’Ávila brinca ao ser confundida com autora

Nesta terça-feira (14/10), a ex-deputada e ativista feminina Manuela d’Ávila brincou com os seguidores ao expor um story afirmando estar fazendo doutorado e ainda escrevendo o remake de “Vale Tudo“. Calma, a reportagem do portal LeoDias explica! Há semanas ela vem postando que as pessoas a confundem com a escritora de novelas.

A ativista publicou uma foto no Instagram no Campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mencionou o doutorado que está fazendo. No seguinte, exibiu a resposta de um seguidor que comentou: “E ainda escrever ‘Vale Tudo’ hahahahahaha”. Entrando na onda da brincadeira, ela respondeu: “Sim! Uma loucura escrever a novela enquanto faço doutorado [emoji de riso].”

A ex-deputada federal precisou tomar medidas “sérias” e emitiu um comunicado oficial para explicar que não é Manuela Dias, no começo deste mês de outubro, reta final do folhetim da Globo: “Eu sou a Manuela D’Ávila (política) e não a Manuela Dias (autora da novela)”, brincou ela.

A publicação rendeu muitos comentários, inclusive do elenco da trama. Renato Góes (Ivan), reagiu com um divertido “Bom bagaaaraaaai”. Alice Wegmann (Solange) e Maeve Jinkings (Cecília), também comentaram com risadas. A própria Manuela Dias, verdadeira autora do remake, não deixou passar a piada e respondeu nos comentários: “Quem vai matar Odete Roitman?? Me conta!!!”