03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Manuela Dias reage pela primeira vez às críticas de Taís Araújo sobre “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
manuela-dias-reage-pela-primeira-vez-as-criticas-de-tais-araujo-sobre-“vale-tudo”

A reta final do remake de “Vale Tudo” continua rendendo debates intensos fora da telinha. Após as declarações de Taís Araújo, que expressou frustração com o destino de Raquel, personagem que perdeu tudo e voltou a vender sanduíches na praia, a autora da trama, Manuela Dias, quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

A atriz havia afirmado que a mudança no arco narrativo representava um retrocesso para a representação de mulheres negras na teledramaturgia: “É urgente que a gente se veja neste lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades de contar essa nova narrativa dessa mulher. E, quando li, pensei: ‘Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter’. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem que não é escrita por mim”, disse Taís em entrevista anterior à revista Quem.

Veja as fotos

Divulgação: Globo
Manuela Dias na festa de lançamento da novelaDivulgação: Globo
Reprodução: Globo
Taís Araújo em “Vale Tudo”Reprodução: Globo
Reprodução: Globo
Raquel (Taís Araujo) vai voltar a vender sanduíche na praia em “Vale Tudo”Reprodução: Globo
Reprodução: Instagram/@taisdeverdade
No remake de “Vale Tudo”, Taís Araujo é uma das protagonistas: RaquelReprodução: Instagram/@taisdeverdade
Reprodução: Instagram/@taisdeverdade
Lázaro Ramos e Taís AraújoReprodução: Instagram/@taisdeverdade

Leia Também

Diante da polêmica, Manuela Dias foi abordada pelo “TV Fama” e respondeu de forma breve, mas direta. Questionada pela repórter se havia conversado com Taís depois das críticas, a autora afirmou, em tom sorridente: “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”.

A resposta sucinta gerou diferentes interpretações entre o público. Enquanto alguns entenderam como uma tentativa de minimizar a polêmica, outros viram na fala da autora uma indireta, sugerindo que críticas públicas poderiam comprometer o espírito colaborativo da produção.

O desabafo de Taís também repercutiu amplamente nas redes sociais, com muitos internautas apoiando a visão da artista e criticando a condução da personagem. Para Araújo, a decisão da autora tirou da novela a chance de mostrar uma trajetória de ascensão social por mérito e esforço.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost