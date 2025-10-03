Manuela Dias reage pela primeira vez às críticas de Taís Araújo sobre “Vale Tudo”

A reta final do remake de “Vale Tudo” continua rendendo debates intensos fora da telinha. Após as declarações de Taís Araújo, que expressou frustração com o destino de Raquel, personagem que perdeu tudo e voltou a vender sanduíches na praia, a autora da trama, Manuela Dias, quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

A atriz havia afirmado que a mudança no arco narrativo representava um retrocesso para a representação de mulheres negras na teledramaturgia: “É urgente que a gente se veja neste lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades de contar essa nova narrativa dessa mulher. E, quando li, pensei: ‘Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter’. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem que não é escrita por mim”, disse Taís em entrevista anterior à revista Quem.

Diante da polêmica, Manuela Dias foi abordada pelo “TV Fama” e respondeu de forma breve, mas direta. Questionada pela repórter se havia conversado com Taís depois das críticas, a autora afirmou, em tom sorridente: “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”.

A resposta sucinta gerou diferentes interpretações entre o público. Enquanto alguns entenderam como uma tentativa de minimizar a polêmica, outros viram na fala da autora uma indireta, sugerindo que críticas públicas poderiam comprometer o espírito colaborativo da produção.

O desabafo de Taís também repercutiu amplamente nas redes sociais, com muitos internautas apoiando a visão da artista e criticando a condução da personagem. Para Araújo, a decisão da autora tirou da novela a chance de mostrar uma trajetória de ascensão social por mérito e esforço.