23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Manuela Dias só deve voltar ao ar depois de 2027; Globo já tem fila definida no horário nobre

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
manuela-dias-so-deve-voltar-ao-ar-depois-de-2027;-globo-ja-tem-fila-definida-no-horario-nobre

A autora Manuela Dias, que acabou de escrever o remake de “Vale Tudo”, não deve voltar ao ar antes de 2027. Mesmo com um projeto em avaliação na Globo, a fila das novelas das nove já está tomada até o início daquele ano — e ela ficou de fora. Se nada mudar, João Emanuel Carneiro é quem vai assumir o horário nobre após “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco.

A atual novela das nove, “Três Graças”, segue no ar até 16 de maio de 2026. Em seguida, estreia o novo trabalho de Carrasco, marcado para 18 de maio de 2026. Como é de praxe nas tramas do autor, o folhetim deve apostar em conflitos familiares, vilões caricatos e muito melodrama, receita que costuma funcionar no Ibope.

Leia Também

Carrasco fica no ar até 23 de janeiro de 2027, quando será substituído por uma nova novela de João Emanuel Carneiro, marcada para 26 de janeiro de 2027. Carneiro volta ao horário nobre depois de emplacar “Mania de Você”, que foi marcada por muitas críticas.

E Manuela? Ainda está no páreo, mas para depois disso. A Globo avalia se encaixa sua próxima novela na sequência de João Emanuel Carneiro ou se aposta primeiro em um projeto inédito de Bruno Luperi, responsável pelos remakes de “Pantanal” e “Renascer”.

Ou seja: mesmo com nome forte dentro da emissora, Manuela Dias só deve voltar ao horário nobre depois de 2027 — se a fila não mudar até lá.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost