Manuela Dias só deve voltar ao ar depois de 2027; Globo já tem fila definida no horário nobre

A autora Manuela Dias, que acabou de escrever o remake de “Vale Tudo”, não deve voltar ao ar antes de 2027. Mesmo com um projeto em avaliação na Globo, a fila das novelas das nove já está tomada até o início daquele ano — e ela ficou de fora. Se nada mudar, João Emanuel Carneiro é quem vai assumir o horário nobre após “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco.

A atual novela das nove, “Três Graças”, segue no ar até 16 de maio de 2026. Em seguida, estreia o novo trabalho de Carrasco, marcado para 18 de maio de 2026. Como é de praxe nas tramas do autor, o folhetim deve apostar em conflitos familiares, vilões caricatos e muito melodrama, receita que costuma funcionar no Ibope.

Carrasco fica no ar até 23 de janeiro de 2027, quando será substituído por uma nova novela de João Emanuel Carneiro, marcada para 26 de janeiro de 2027. Carneiro volta ao horário nobre depois de emplacar “Mania de Você”, que foi marcada por muitas críticas.

E Manuela? Ainda está no páreo, mas para depois disso. A Globo avalia se encaixa sua próxima novela na sequência de João Emanuel Carneiro ou se aposta primeiro em um projeto inédito de Bruno Luperi, responsável pelos remakes de “Pantanal” e “Renascer”.

Ou seja: mesmo com nome forte dentro da emissora, Manuela Dias só deve voltar ao horário nobre depois de 2027 — se a fila não mudar até lá.