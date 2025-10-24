Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

24/10/2025
Universo POP
A maquiagem masculina, antes vista como tabu, vem se consolidando como uma tendência mundial. O que antes era restrito a artistas ou associado a humor e preconceito, agora se torna uma forma legítima de expressão pessoal e cuidado estético entre os homens.

@bachbuquen/Instagram/Reprodução

Mercado em expansão

Segundo relatório da Future Market Insights (FMI), o mercado de maquiagem masculina registrou um crescimento médio anual de 8,7% entre 2018 e 2022, com projeção de alcançar 9,4% entre 2023 e 2033. Hoje, o setor movimenta US$ 17,57 bilhões globalmente e deve atingir US$ 43 bilhões até 2033 — um reflexo direto da ampliação do público e da mudança de mentalidade sobre o uso de cosméticos.

Influência digital e aceitação social

A normalização da maquiagem entre homens também passa pelo papel das redes sociais e pela quebra de estigmas relacionados à masculinidade. De acordo com pesquisa da Ipsos, nos Estados Unidos, 15% dos homens heterossexuais entre 18 e 65 anos já utilizam produtos de maquiagem, enquanto 17% afirmam considerar essa possibilidade no futuro.

Marcas tradicionais, como a MAC Cosmetics, têm adaptado seus produtos e campanhas para incluir o público masculino. Paralelamente, influenciadores de beleza como Manny Gutierrez, Bretman Rock e Jesse Jaggers mostram que maquiagem não tem gênero — apenas estilo e expressão.

Um dos nomes mais emblemáticos do movimento é Bachbuquen, criador de conteúdo com milhões de seguidores no Instagram e TikTok, conhecido por se maquiar em locais públicos, mesmo enfrentando olhares e críticas. Seu conteúdo reflete uma nova geração que busca autenticidade, liberdade e representatividade no universo da beleza.

O avanço da maquiagem masculina revela mais do que uma tendência de mercado: representa uma mudança cultural profunda, onde a vaidade deixa de ser rotulada e se torna parte da identidade individual.

Fonte: Future Market Insights (FMI) e Ipsos
✍️ Redigido por ContilNet

