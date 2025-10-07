07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Mar Vermelho secou completamente há 6 milhões de anos, revela estudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mar-vermelho-secou-completamente-ha-6-milhoes-de-anos,-revela-estudo

O Mar Vermelho secou completamente após passar por um evento climático extremo há cerca de 6,2 milhões de anos. Porém, anos depois, o leito marinho foi preenchido novamente por uma inundação vinda do Oceano Índico.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (Kaust), na Arábia Saudita. O estudo foi publicado em agosto na revista científica Communications Earth & Environment.

“Nossas descobertas mostram que a bacia do Mar Vermelho registrou um dos eventos ambientais mais extremos da Terra, quando secou completamente e foi subitamente inundada novamente há cerca de 6,2 milhões de anos”, conta a autora principal do estudo, Tihana Pensa, da KAUST, em comunicado.

Tihana revela que a inundação salvou a bacia, restaurando as condições marinhas e criando uma conexão duradoura do Mar Vermelho com o Oceano Índico.

Leia também

Como o Mar Vermelho secou e voltou a prosperar

Poucos antes de secar, o Mar Vermelho passou por uma crise de salinidade. Durante o período, o nível do mar caiu e a quantidade de sal disparou, acabando com a vida marinha. Os pesquisadores descobriram que a seca completa ocorreu justamente nesta época, tornando o lugar um deserto seco e salgado.

Ao combinar dados sobre camadas rochosas e informações sísmicas do leito marinho, os cientistas conseguiram investigar a linha do tempo das camadas de sedimentos e sal do Mar Vermelho.

Foi identificado que as camadas sedimentares mais antigas e inclinadas foram sobrepostas por outra mais plana, um indicador que o fundo do mar secou. Ou seja, a parte mais funda ficou exposta ao ar e posteriormente foi coberta novamente por sedimentos mais novos.

Para datar quando o fenômeno ocorreu, a equipe mediu os níveis de estrôncio no mar – elemento que muda com o tempo nos oceanos – e investigou a presença de microfósseis. Os pequenos ossos ficaram sumidos do Mar Vermelho entre 6,2 e 14 milhões de anos, período que o leito marinho estava extremamente salgado e seco. Após a temporada, os fósseis voltaram a aparecer.

A água e as condições de vida marinha só voltaram quando as águas do Oceano Índico ultrapassaram uma barreira de vulcões e montes submarinos no Golfo de Áden, localizado em Omã. Em termos geológicos, o reabastecimento aconteceu rapidamente, em menos de 100 mil anos. A atividade foi tão forte que abriu um cânion de 320 km de comprimento visível no fundo do mar, ligando o Mar Vermelho ao golfo.

Importância do Mar Vermelho

Há cerca de 30 milhões de anos, o Mar Vermelho foi formado pela separação das placas tectônicas da África e da Arábia. Inicialmente, o local virou um estreito vale cheio de lagos, mas foi inundado pelas águas do Mediterrâneo há 23 milhões de anos.

Mesmo passando por idas e vindas, o Mar Vermelho prosperou e atualmente é um grande laboratório natural para compreender o nascimento de oceanos e a relação entre salinidade, clima e placas tectônicas, além de ter um ecossistema marinho rico.

“Este artigo contribui para o nosso conhecimento sobre os processos que formam e expandem os oceanos na Terra”, finaliza o coautor da pesquisa, Abdulkader Al Afifi, professor da Kaust.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost