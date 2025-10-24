24/10/2025
Universo POP
Maracanã entra na lista de bens à venda do Governo do Rio

Escrito por Portal Leo Dias
maracana-entra-na-lista-de-bens-a-venda-do-governo-do-rio

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou a inclusão, na última quarta-feira (22/10), do Complexo do Maracanã em uma lista de bens públicos que podem ser vendidos.

A medida faz parte de um projeto do governo estadual que busca ampliar a arrecadação e reduzir a dívida com a União, estimada em cerca de R$ 200 bilhões.

O texto, enviado pelo Executivo à Alerj, passou por alterações durante a análise na comissão. Deputados retiraram 16 imóveis da proposta original e acrescentaram outros 30 endereços, entre eles o histórico complexo esportivo localizado na zona norte do Rio.

O objetivo do governo fluminense é aderir ao Propague, programa federal que permite a renegociação das dívidas de estados e municípios. A venda de ativos estaduais, como o Maracanã, é vista como uma das principais alternativas para viabilizar o acordo.

O Complexo do Maracanã abrange o estádio principal, o Ginásio do Maracanãzinho, o Estádio de Atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare.

Atualmente, o Maracanã está sob concessão conjunta de Flamengo e Fluminense por um período de 20 anos, contrato que prevê investimentos contínuos em manutenção e infraestrutura.

