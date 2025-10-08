08/10/2025
Maraisa chora ao contar dificuldades do processo de inseminação

Escrito por Portal Leo Dias
A dupla Maiara e Maraisa participou de uma entrevista exclusiva com o titular deste portal, Leo Dias, e durante o bate-papo, a gêmea Maraisa revelou que tentou por duas vezes o processo de inseminação artificial para engravidar do marido, Fernando Mocó. A sertaneja chegou a chorar ao narrar as dificuldades e tentativas que não tiveram sucesso, mas afirmou que o casal pretende tentar novamente em dezembro deste ano.

Maraisa começou um processo de inseminação, mas ainda não transferiu os embriões para o útero. Ela, que já tem experiência, explicou que para receber a inseminação, o útero precisa estar pronto, com uma camada interna chamada endométrio mais grossa. “Tinha que estar 7 centimetros e o meu estava 1,5”, a cantora contou que se endométrio estiver muito fino, o bebê corre risco de não sobreviver.

Muito emocionada, Maraisa contou que a transferência dos embriões ainda não aconteceu porque o corpo dela ainda não está totalmente preparado para que a gravidez dê certo, mesmo após duas tentativas acompanhadas por médicos e com uso de medicamentos. A cantora revelou que essas tentativas ocorreram em um período em que parecia que todas as mulheres ao redor estavam engravidando, menos ela.

Agora, Maraisa está tentando “acalmar o coração”: “Depois que eu me lasquei, que eu tomei um monte de bomba e chegava lá no dia todo relaxadíssima”, ela brincou, mas explciou que tenta ver a situação como uma resposta natural de seu corpo, já que tomou anticoncepcional por muitos anos. Embora teenha passado por difiucldades, a dupla de Maiara explciou que não pensa em desistir.

Maraisa já adiantou que passará por mais uma tentativa de engravidar em dezembro deste ano. “Se não der também, eu vou tentar no outro mês e vou tentar no outro mês”, garantiu. Ao lado da irmã, Maiara se mostrou ansiosa para saber o resultado e disse que nem sabia das tentativas anteriores. A cantora explicou que prefere não criar expectativas, mas pareceu feliz com a decisão da irmã de realizar o sonho da maternidade.

