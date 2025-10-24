Maraisa compartilha reflexão nas redes após confirmar fim de noivado

Um dia depois de tornar pública a separação de Fernando Mocó, seu então noivo, Maraisa, dupla de Maiara, fez uma publicação discreta, mas simbólica, em suas redes sociais.

A cantora compartilhou uma imagem com uma legenda escrita: “A meta é trabalhar, aproveitar o lado bom da vida e viver um amor em off, muito em off, tranquilão e recíproco”, ressaltando a importância de um relacionamento menos exposto às pessoas.

E esse não foi o primeiro post que a sertaneja publicou com uma mensagem por trás. Em um vídeo registrado dentro de seu jatinho, logo após um show em Santa Bárbara de Goiás, a cantora surgiu pensativa, observando o céu pela janela. Na sequência, publicou uma imagem com a mensagem: “Não se esqueça do dia que pediu a Deus pra ter o que você tem hoje!”. A frase repercutiu rapidamente entre fãs e internautas, que interpretaram a reflexão como um desabafo sobre o momento delicado.

A confirmação do término veio um dia antes, durante conversa com o titular deste portal, Leo Dias. Maraisa garantiu que a decisão foi pacífica, sem desentendimentos, embora tenha admitido estar abalada. “Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, declarou. Para enfrentar a fase difícil, contou que tem se apoiado na fé: “Estou fazendo a Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Poderosa, muito poderosa. E está dando certo”, contou para seus seguidores.

O relacionamento da artista com o empresário sempre chamou atenção pelas idas e vindas. Os dois se conheceram ainda na adolescência, em Araguaína, no Tocantins, e oficializaram o namoro em julho de 2023. Pouco tempo depois, em setembro do mesmo ano, ficaram noivos, mas se separaram em julho de 2024. Reataram logo depois e chegaram a alimentar rumores de casamento secreto em junho de 2025.

Antes do noivado, Maraisa já havia enfrentado um primeiro rompimento com Mocó, em fevereiro de 2024, quando afirmou que ambos “não estavam mais felizes na relação” e desejou ao ex apenas que fosse “feliz e em paz”.

Em entrevistas, a cantora chegou a dizer que o relacionamento havia transformado sua visão sobre o amor e o futuro. Maraisa afirmou em uma participação no “Domingão com Huck”, em dezembro passado, que Mocó transmitiu a ela, uma vontade de construir uma família.

Com o fim do noivado confirmado, fãs se mobilizaram nas redes pedindo respeito ao momento da sertaneja. Em meio ao turbilhão de comentários, a própria artista demonstrou que pretende transformar a dor em inspiração.