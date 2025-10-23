23/10/2025
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas

Cantora sertaneja confirmou o término e disse que separação ocorreu de forma pacífica

Chegou ao fim o noivado entre Maraisa — da dupla Maiara & Maraisa — e o empresário Fernando Mocó. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22/10) pelo portal Leo Dias e por fontes próximas ao casal.

Reprodução/Redes sociais.

A cantora também se pronunciou sobre o término e afirmou que a decisão foi tomada de forma tranquila, sem desentendimentos.

“Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, declarou Maraisa ao portal.

O relacionamento entre a artista e o empresário foi marcado por idas e vindas ao longo do ano. Em fevereiro, junho e julho, fãs já haviam notado períodos de crise, quando o casal chegou a se afastar temporariamente.

Apesar dos momentos difíceis, pessoas próximas garantem que a separação atual foi definitiva, com ambos optando por preservar o respeito e o carinho construídos ao longo do relacionamento.

Maraisa segue cumprindo sua agenda de shows ao lado da irmã, Maiara, e ainda não comentou publicamente sobre os próximos passos após o fim do noivado.

Fonte: Portal Leo Dias / Metrópoles
ContilNet

