Maraisa revela que Maiara só tomava banho no escuro: “Não gostava de se olhar”

Durante uma entrevista exclusiva com o titular deste portal, Leo Dias, a dupla Maiara e Maraisa abriu o coração e falou sobre todos os aspectos de suas vidas. No bate-papo, Maraisa contou que, por diversas vezes, encontrava a irmã, Maiara, tomando banho com a luz apagada, pois não conseguia se olhar por estar “gordinha”. A sertaneja acrescentou ainda que, quando via a situação, ia até o banheiro e acendia a luz.
Ao contar sobre suas inseguranças, Maiara revelou que, apesar de hoje gostar do que vê, houve uma época em que não se olhava no espelho: “Me olhar no espelho hoje, eu me olho feliz”, ressaltou a gêmea.
“Eu chego e ela toma banho de luz apagada. Sabe por quê? Porque, na época em que ela estava gordinha, não conseguia se olhar. É. E assim, eu já tive momentos, e ela faz isso ainda hoje. Só que hoje ela gosta de se olhar, só que se acostumou. Eu falo: ‘Caramba, de novo essa luz apagada’. Eu chego para conversar alguma coisa com ela, e eu sei que é por causa disso”, contou Maraisa.
A sertaneja falou ainda que o momento do sexo também era uma questão, que, além de manter a luz apagada, se cobria com a coberta para não expor o seu corpo por conta da insegurança.