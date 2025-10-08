08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Maraisa revela que Maiara só tomava banho no escuro: “Não gostava de se olhar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maraisa-revela-que-maiara-so-tomava-banho-no-escuro:-“nao-gostava-de-se-olhar”

Durante uma entrevista exclusiva com o titular deste portal, Leo Dias, a dupla Maiara e Maraisa abriu o coração e falou sobre todos os aspectos de suas vidas. No bate-papo, Maraisa contou que, por diversas vezes, encontrava a irmã, Maiara, tomando banho com a luz apagada, pois não conseguia se olhar por estar “gordinha”. A sertaneja acrescentou ainda que, quando via a situação, ia até o banheiro e acendia a luz.

Ao contar sobre suas inseguranças, Maiara revelou que, apesar de hoje gostar do que vê, houve uma época em que não se olhava no espelho: “Me olhar no espelho hoje, eu me olho feliz”, ressaltou a gêmea.

Veja as fotos

Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução/LeoDias TV
Maiara e Maraisa celebram compra de aviãoReprodução/LeoDias TV
Foto: Igor Melo/gshow
Maiara & MaraisaFoto: Igor Melo/gshow

Leia Também

“Eu chego e ela toma banho de luz apagada. Sabe por quê? Porque, na época em que ela estava gordinha, não conseguia se olhar. É. E assim, eu já tive momentos, e ela faz isso ainda hoje. Só que hoje ela gosta de se olhar, só que se acostumou. Eu falo: ‘Caramba, de novo essa luz apagada’. Eu chego para conversar alguma coisa com ela, e eu sei que é por causa disso”, contou Maraisa.

A sertaneja falou ainda que o momento do sexo também era uma questão, que, além de manter a luz apagada, se cobria com a coberta para não expor o seu corpo por conta da insegurança.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost