Maraisa se pronuncia sobre fim do noivado com Fernando Mocó: “Não estou bem, mas vou ficar”

Maraisa, irmã de Maiara, falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre o fim de seu noivado com Fernando Mocó. A sertaneja confirmou o término com o empresário nesta quarta-feira (22/10) e admitiu estar passando por um momento difícil, mas garantiu que pretende se reerguer em breve.

“Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, escreveu a artista ao titular deste portal.

O ano de 2025 foi marcado pelas idas e vindas de Maraisa e Fernando Mocó. Em fevereiro, junho e julho, fãs perceberam que o casal enfrentava crises no relacionamento, que já havia chegado ao fim em outras ocasiões.

Eles estavam noivos desde setembro de 2023, e já revelaram planos de construir uma família juntos apesar das crises.