Maraisa se pronuncia sobre fim do noivado com Fernando Mocó: “Não estou bem, mas vou ficar”

Maraisa, irmã de Maiara, falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre o fim de seu noivado com Fernando Mocó. A sertaneja confirmou o término com o empresário nesta quarta-feira (22/10) e admitiu estar passando por um momento difícil, mas garantiu que pretende se reerguer em breve.
“Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, escreveu a artista ao titular deste portal.
Eles estavam noivos desde setembro de 2023, e já revelaram planos de construir uma família juntos apesar das crises.