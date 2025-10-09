09/10/2025
Marca Wepink chega a Rio Branco e inaugura nessa sexta-feira com exclusividade no Via Verde Shopping

Inauguração traz produtos exclusivos e experiências que transformam o autocuidado em momentos especiais

Chega ao Via Verde Shopping uma experiência de beleza que promete encantar os consumidores do Acre. A partir desta sexta-feira (10), o centro de compras, inaugura o novo quiosque da marca Wepink, localizado em frente à Usaflex, no corredor A, trazendo um mix completo de produtos de skincare, maquiagem e autocuidado que têm conquistado fãs em todo o país.

Com a nova unidade em Rio Branco, os consumidores do Acre poderão finalmente ter acesso direto a todos os produtos da marca | Foto: Ascom

A inauguração acontece às 10h, marcando oficialmente a chegada da Wepink ao principal centro de compras da capital. Conhecida por unir qualidade, estética e propósito, a marca se destaca por sua linha de cosméticos que alia tecnologia, fragrâncias marcantes e embalagens icônicas, tudo pensado para transformar o autocuidado em um momento leve, divertido e cheio de personalidade.

Mais recentemente, a Wepink expandiu suas linhas e passou a oferecer também produtos para casa, público infantil e pets. Com a nova unidade em Rio Branco, os consumidores do Acre poderão finalmente ter acesso direto a todos esses produtos, que até então só podiam ser adquiridos pela internet.

Com o novo espaço, os clientes poderão conhecer de perto os queridinhos da marca e aproveitar a experiência sensorial que já virou marca registrada da Wepink. A abertura representa também um passo importante na expansão nacional da empresa, que segue fortalecendo sua presença nos principais shoppings do país.

A chegada da Wepink reforça o compromisso do Via Verde Shopping em oferecer cada vez mais opções e experiências exclusivas ao público acreano, consolidando-se como um espaço de convivência, lazer e tendência no Estado.

Sobre o Via Verde Shopping
Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

