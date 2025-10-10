10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Marcello Melo Jr. fala sobre papel especial na história de Lexa e Ricardo Vianna

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marcello-melo-jr.-fala-sobre-papel-especial-na-historia-de-lexa-e-ricardo-vianna

O casamento de Lexa e Ricardo Vianna, juntos desde outubro de 2023, ocorreu nesta sexta-feira (10/10) em Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Monique Arruda, que prestigiou a união do casal, conversou com o ator Marcello Melo Jr. durante a cerimônia. O artista revelou que teve um papel especial na história de amor entre Lexa e Ricardo Vianna.

“A Lexa eu conhecia antes do Ricardo… Ricardo conheci depois, através do rock, e aí acabou que os Ricardo e a Lexa não se conheciam. Aí a gente foi para uma viagem em Noronha. Eu sou basicamente o cupido dessa relação, porque eu e o Ricardo fomos juntos para essa viagem e, sabe aquela coisa, né? Dois amigos, solteiros, Fernando de Noronha e agora meu amigo volta casado”, disse o ator da série da Globo, “Arcanjo Renegado”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/Marcello Melo Jr.
Marcello como Mikhael Afonso, personagem na série “Arcanjo Renegado”Reprodução: Instagram/Marcello Melo Jr.
Divulgação
Marcello Melo Jr.Divulgação
Reprodução: Instagram
Marcello Melo Jr. e Mell MuzzilloReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/Mell Muzzillo
Stories postado pela atriz, parabenizando o amadoReprodução: Instagram/Mell Muzzillo
Reprodução: Instagram/Mell Muzzillo
A atriz tem 19 anos e ficou conhecida pelo seu papel como Ritinha, remake de “Renascer”Reprodução: Instagram/Mell Muzzillo

Leia Também

Marcello brincou ao lembrar que, apesar da famosa máxima sobre o destino turístico, o casal acabou levando o que começou na ilha para a vida real. “Não tem aquela lei ‘o que acontece em Fernando de Noronha fica em Fernando de Noronha’? Acho que quando bate no coração temos que levar pra vida mesmo”, desabafou o ator.

Além de comentar sobre os amigos, Marcello também falou do relacionamento com a atriz Mell Muzzillo, com quem vive uma fase de intensa conexão: “Acho que pra mim o coração tem que estar preenchido com quem você tá. Eu amo a Mel, estamos vivendo um momento muito especial, muito legal, muito junto e acho que o casamento faz parte disso”, afirmou Marcello.

O ator destacou que o casal evita rótulos e que o mais importante é a parceria e o amor que constroem diariamente. “Faz parte de um crescimento na relação. Então, a gente se ama muito e acho que o casamento é uma consequência disso. Acho que a gente gosta de viver nossos dias, a nossa parceria, o nosso amor… A gente não tem muito uma classificação nesse lugar. A gente se ama e acho que isso que é importante”, completou.

Marcello Melo Jr. fez recentemente personagens em novelas como “Renascer”, de 2024; e na série “Arcanjo Renegado”, de 2020 a 2025, além de vencedor da “Dança dos Famosos”, em 2014. Ele vive atualmente um relacionamento com a atriz Mell Muzzillo, com quem assumiu publicamente o namoro em 2024. Segundo ela, começaram a namorar em setembro daquele ano, “escondendo” a relação até novembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost