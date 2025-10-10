Marcello Melo Jr. fala sobre papel especial na história de Lexa e Ricardo Vianna

O casamento de Lexa e Ricardo Vianna, juntos desde outubro de 2023, ocorreu nesta sexta-feira (10/10) em Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Monique Arruda, que prestigiou a união do casal, conversou com o ator Marcello Melo Jr. durante a cerimônia. O artista revelou que teve um papel especial na história de amor entre Lexa e Ricardo Vianna.

“A Lexa eu conhecia antes do Ricardo… Ricardo conheci depois, através do rock, e aí acabou que os Ricardo e a Lexa não se conheciam. Aí a gente foi para uma viagem em Noronha. Eu sou basicamente o cupido dessa relação, porque eu e o Ricardo fomos juntos para essa viagem e, sabe aquela coisa, né? Dois amigos, solteiros, Fernando de Noronha e agora meu amigo volta casado”, disse o ator da série da Globo, “Arcanjo Renegado”.

Marcello brincou ao lembrar que, apesar da famosa máxima sobre o destino turístico, o casal acabou levando o que começou na ilha para a vida real. “Não tem aquela lei ‘o que acontece em Fernando de Noronha fica em Fernando de Noronha’? Acho que quando bate no coração temos que levar pra vida mesmo”, desabafou o ator.

Além de comentar sobre os amigos, Marcello também falou do relacionamento com a atriz Mell Muzzillo, com quem vive uma fase de intensa conexão: “Acho que pra mim o coração tem que estar preenchido com quem você tá. Eu amo a Mel, estamos vivendo um momento muito especial, muito legal, muito junto e acho que o casamento faz parte disso”, afirmou Marcello.

O ator destacou que o casal evita rótulos e que o mais importante é a parceria e o amor que constroem diariamente. “Faz parte de um crescimento na relação. Então, a gente se ama muito e acho que o casamento é uma consequência disso. Acho que a gente gosta de viver nossos dias, a nossa parceria, o nosso amor… A gente não tem muito uma classificação nesse lugar. A gente se ama e acho que isso que é importante”, completou.

Marcello Melo Jr. fez recentemente personagens em novelas como “Renascer”, de 2024; e na série “Arcanjo Renegado”, de 2020 a 2025, além de vencedor da “Dança dos Famosos”, em 2014. Ele vive atualmente um relacionamento com a atriz Mell Muzzillo, com quem assumiu publicamente o namoro em 2024. Segundo ela, começaram a namorar em setembro daquele ano, “escondendo” a relação até novembro.