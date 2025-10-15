Marcello Melo Jr. ironiza críticas por namoro com atriz 17 anos mais nova

15/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
marcello-melo-jr.-ironiza-criticas-por-namoro-com-atriz-17-anos-mais-nova

Marcello Melo Jr. reagiu, nesta terça-feira (14/10), às críticas sobre o relacionamento com Mell Muzillo. O namoro se tornou alvo de comentários negativos por conta da diferença de idade entre eles, que é de 17 anos. Enquanto o galã tem 37 anos de idade, a atriz tem 20.

O tema veio à tona após uma internauta chamar atenção para a distância de quase duas décadas entre eles. A dona do perfil em questão ainda aumentou a distância: o colocou com 40 anos, enquanto a idade dela foi reduzida para 18. O comentário, no entanto, passou longe de tirar a paz do protagonista de “Arcanjo Renegado”.

Em suas redes sociais, ele se “pronunciou” — ainda que de forma bem irônica: “Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor”, iniciou na legenda. “Pô, vou falar para vocês. Na internet, tem horas que… eu não sou de ficar respondendo as coisas não, mas essa não tem como ficar falado”, continuou Marcello Melo Jr.

O vídeo é interrompido por uma arte gráfica que simula a falta de conexão com a internet, a fim de brincar com os seguidores. E, ao que parece, o objetivo foi cumprido. Nos comentários, alguns perfis brincaram com a situação: “Eu pensando que minha internet tinha parado”, disse um deles.

Até Heloísa Périssé foi enganada: “Caraca, eu já p. da vida aqui rs”. A própria Mell Muzzilo também entrou na brincadeira. “kkkkk fala mesmo. Besta”, comentou. A atriz ainda repostou o vídeo do companheiro com a seguinte legenda: “Apenas isso a dizer…”.

A relação começou durante as gravações de “Renascer”, em 2024. Eles interpretaram, respectivamente, José Bento e Ritinha. Na época, os rumores de romance não foram confirmados pelos atores, que foram em clima de romance nos bastidores da trama. A oficialização do namoro aconteceu já na reta final daquele ano, e desde então eles colecionam aparições públicas e interações nas redes sociais.

