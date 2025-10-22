Marcello Novaes se declara após reunião com filhos e ex-esposa, Letícia Spiller: “Privilégio”

O ator Marcello Novaes usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (22/10) para se declarar à sua família. O intérprete de Jaques em “Dona de Mim” reuniu os filhos, Pedro Novaes e Diego Novaes, e a ex-esposa, a atriz Leticia Spiller, para a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo.
Nas imagens compartilhadas, o ator aparece ao lado de Leticia e dos dois filhos do ex-casal em clima de harmonia. “A família foi unida para comemoração de final do ano. Diogo, Pedro e Leticia. Foi uma noite especial para gente. Privilégio mesmo!”, escreveu Marcello na legenda da publicação.
O encontro nos bastidores da Globo ocorreu na última terça-feira (21/10). Neste ano, a vinheta da emissora tem o tema “família”, e diversas personalidades da televisão levaram seus respectivos familiares à emissora. É o caso da jornalista Renata Vasconcellos, que levou a irmã gêmea, Lanza, e César Tralli, que levou a esposa, Ticiane Pinheiro, que foi liberada pela Record para comparecer.