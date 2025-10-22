22/10/2025
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Marcello Novaes se declara após reunião com filhos e ex-esposa, Letícia Spiller: “Privilégio”

Escrito por Portal Leo Dias
O ator Marcello Novaes usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (22/10) para se declarar à sua família. O intérprete de Jaques em “Dona de Mim” reuniu os filhos, Pedro Novaes e Diego Novaes, e a ex-esposa, a atriz Leticia Spiller, para a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo.

Nas imagens compartilhadas, o ator aparece ao lado de Leticia e dos dois filhos do ex-casal em clima de harmonia. “A família foi unida para comemoração de final do ano. Diogo, Pedro e Leticia. Foi uma noite especial para gente. Privilégio mesmo!”, escreveu Marcello na legenda da publicação.

Veja as fotos

Portal LeoDias
O ator foi elogiado por Belo, companheiro de elenco em “Três Graças”.Portal LeoDias
Reprodução: Instagram
Marcello Novaes e Letícia Spiller com o filho, PedroReprodução: Instagram
Divulgação/Globo
Jaques (Marcello Novaes) em “Dona de Mim”Divulgação/Globo

O encontro nos bastidores da Globo ocorreu na última terça-feira (21/10). Neste ano, a vinheta da emissora tem o tema “família”, e diversas personalidades da televisão levaram seus respectivos familiares à emissora. É o caso da jornalista Renata Vasconcellos, que levou a irmã gêmea, Lanza, e César Tralli, que levou a esposa, Ticiane Pinheiro, que foi liberada pela Record para comparecer.

Marcello e Leticia foram casados entre 1995 e 2000. Os atores são pais de Pedro Novaes, que atualmente interpreta Leonardo Ferrete na nova novela das nove, “Três Graças”. Já Diogo Novaes, o filho mais velho do ator, é fruto da relação anterior com a empresária Sheyla Beta, com quem ele se relacionou entre 1986 e 1995.

