Marcelo anuncia retorno aos gramados e confirma participação na Kings League Espanha

14/10/2025
Universo POP
O ex-jogador Marcelo, ídolo do futebol brasileiro e um dos maiores laterais da história do Real Madrid, confirmou que voltará aos gramados — desta vez, na Kings League Espanha.

Durante entrevista ao canal oficial da liga no Instagram, o pentacampeão com o Real afirmou que aceitou o convite de Gerard Piqué, criador do torneio, para participar de uma das partidas do campeonato que mistura futebol, entretenimento e celebridades.

Reprodução

“Jogarei, jogarei. Não a partida inteira, mas jogarei o que o corpo aguentar, sim”, declarou Marcelo, entre risos, ao ser questionado sobre o retorno.

O brasileiro contou que conversou com Piqué, que pediu “show” dentro de campo. “Ele me ligou e disse que queria espetáculo. Eu disse que precisava me preparar antes, mas agora estou pronto”, completou.

Ídolo dentro e fora dos gramados

Marcelo construiu uma carreira vitoriosa, com passagens marcantes por Fluminense, Real Madrid e Seleção Brasileira. Entre seus principais títulos estão cinco Champions League, uma Libertadores e a Copa das Confederações de 2013.

O lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional em fevereiro de 2025, quatro meses após deixar o Fluminense.

Com seu retorno simbólico pela Kings League, o craque promete unir carisma, talento e nostalgia em uma competição que vem conquistando fãs do mundo todo.

Fonte: Kings League / ESPN / GE
