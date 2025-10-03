Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

Marcelo Faria marcou presença no Festival do Rio e falou da importância de resgatar histórias como “Vale Tudo”, isso em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. O ator lembrou a participação do pai, Reginaldo Faria, que deu vida a Marco Aurélio na versão original de 1988, e destacou que grandes novelas merecem ser revisitadas, além de contar que não descarta um retorno às tramas da TV.

Por enquanto, Marcelo está focado no audiovisual e em um novo projeto: o filme “Perto do Sol é Mais Claro”, no qual trabalhou ao lado do irmão, Régis Faria, e do pai, Reginaldo Faria. Para o ator, é um grande privilégio compartilhar a cena com a família e, ainda, acompanhar a nova geração, já que seus filhos e sobrinhos também seguem os mesmos passos na arte.

Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo”Foto/Portal LeoDias Marcelo Faria participa de campanha para incorporação da vacina contra herpes zoster no SUSReprodução/Instagram/@celofaria

Quando o assunto é “Vale Tudo”, Faria contou que está contente com o sucesso da novela, embora seu pai não comentar muito sobre o remake da trama: “Então, assim, ele não fala muito porque ele já viveu esse momento. E aquele momento do Brasil era um momento completamente diferente do Brasil de hoje, né? O Brasil era uma montanha-russa nos anos 80, final dos anos 80”, explicou.

No entanto, Marcelo reforçou a importância de recontar grandes histórias: “Acho que novelas boas têm que ser remontadas. Assim como foi “Dona Flor e seus dois maridos”, que eu fiz no cinema, né? Foi feito pela primeira vez em 78 e a gente conseguiu fazer em 2016. Então, é isso. Por que não fazer um remake? Vamos fazer. É isso. Ficou assim muito essa conversa no começo de ‘Vale Tudo’ de remake, mas deu super certo”.

O ator contou que está em turnê com o espetáculo, além de desenvolver projetos e produzir um filme previsto para o ano que vem. Entre viagens, compromissos profissionais e a rotina com os filhos, confessou que nem sempre consegue acompanhar novelas. Mesmo assim, garantiu que a vontade de voltar às tramas continua firme, assim como o desejo de se dedicar ao cinema, teatro e séries.