Marcelo Mesquita celebra estreia do “Aôôh Resenha!” com Tierry na LeoDias TV

Marcelo Mesquita está pronto para embarcar em uma nova aventura na televisão. Ao lado do cantor Tierry, o comunicador estreia nesta sexta-feira (17/10) o programa Aôôh Resenha!, na grade da LeoDias TV. A atração promete unir humor, música e muita conversa boa, tudo com aquele clima de bar entre amigos.

“O que mais me empolgou, de coração, é o fato de ser em um estúdio, com uma estrutura grande e bons profissionais. Estar ao lado do Tierry é muito legal, a gente se completa, eu sou muito extrovertido, acelerado e ele já é mais calmo. É um cara que vai com pensamentos além do óbvio, então está sendo muito massa”, contou Marcelo, animado com o novo desafio.

A sintonia entre os apresentadores é um dos trunfos do formato, e, segundo Marcelo, a amizade fora das câmeras faz toda a diferença. “Somos amigos no off, pós-câmera, somos aquela energia boa que mostramos na câmera também. Todo o time — o da Caldi, o comercial, o marketing e o da produção do Leo Dias — está numa alegria muito grande. É realizar um sonho ter um programa que eu posso chamar de meu.”

Com nome escolhido por Tierry, Aôôh Resenha! tem como proposta principal reproduzir o clima leve e espontâneo de uma conversa de bar. “Queremos levar para as pessoas como se fosse uma conversa de bar mesmo, e conversa de bar tem tudo: resenha, papo descontraído, desabafo da vida. É para a gente se sentir em casa”, explicou Marcelo.

Segundo o apresentador, a recepção dos convidados tem sido a melhor possível. “Todos os programas que gravamos até agora tiveram artistas nacionais, amigos pessoais nossos, e todos disseram que queriam ficar mais tempo. Amaram participar! É um negócio bem orgânico mesmo, deixando o pessoal à vontade.”

Marcelo não esconde o entusiasmo com o que vem por aí. “Tentamos sair do óbvio, trazer exclusividades em certos assuntos. Estou muito feliz, acho que é um programa muito promissor e vai trazer entretenimento para todos que assistirem.”