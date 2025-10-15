15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Marcelo Mesquita celebra estreia do “Aôôh Resenha!” com Tierry na LeoDias TV

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marcelo-mesquita-celebra-estreia-do-“aooh-resenha!”-com-tierry-na-leodias-tv

Marcelo Mesquita está pronto para embarcar em uma nova aventura na televisão. Ao lado do cantor Tierry, o comunicador estreia nesta sexta-feira (17/10) o programa Aôôh Resenha!, na grade da LeoDias TV. A atração promete unir humor, música e muita conversa boa, tudo com aquele clima de bar entre amigos.

“O que mais me empolgou, de coração, é o fato de ser em um estúdio, com uma estrutura grande e bons profissionais. Estar ao lado do Tierry é muito legal, a gente se completa, eu sou muito extrovertido, acelerado e ele já é mais calmo. É um cara que vai com pensamentos além do óbvio, então está sendo muito massa”, contou Marcelo, animado com o novo desafio.

Veja as fotos

LeoDias TV
Marcelo Mesquita e Tierry com Ana Castela e amigos no “Aôôh Resenha!”LeoDias TV
LeoDias TV
Tierry e Marcelo Mesquita no programa “Aôôh Resenha!”LeoDias TV

Leia Também

A sintonia entre os apresentadores é um dos trunfos do formato, e, segundo Marcelo, a amizade fora das câmeras faz toda a diferença. “Somos amigos no off, pós-câmera, somos aquela energia boa que mostramos na câmera também. Todo o time — o da Caldi, o comercial, o marketing e o da produção do Leo Dias — está numa alegria muito grande. É realizar um sonho ter um programa que eu posso chamar de meu.”

Com nome escolhido por Tierry, Aôôh Resenha! tem como proposta principal reproduzir o clima leve e espontâneo de uma conversa de bar. “Queremos levar para as pessoas como se fosse uma conversa de bar mesmo, e conversa de bar tem tudo: resenha, papo descontraído, desabafo da vida. É para a gente se sentir em casa”, explicou Marcelo.

Segundo o apresentador, a recepção dos convidados tem sido a melhor possível. “Todos os programas que gravamos até agora tiveram artistas nacionais, amigos pessoais nossos, e todos disseram que queriam ficar mais tempo. Amaram participar! É um negócio bem orgânico mesmo, deixando o pessoal à vontade.”

Marcelo não esconde o entusiasmo com o que vem por aí. “Tentamos sair do óbvio, trazer exclusividades em certos assuntos. Estou muito feliz, acho que é um programa muito promissor e vai trazer entretenimento para todos que assistirem.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost