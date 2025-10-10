10/10/2025
Márcia Abreu: saúde, bem-estar e celebrações marcam a semana em Rio Branco

Coluna reúne momentos especiais de clientes e parceiros, celebrando saúde, bem-estar e boas energias.

QUALIDADE DE VIDA EM FOCO

Nesta quinta, 9, às 17h, acontece a aguardada inauguração do Empório Serafim-Qualidade de Vida, nos domínios da Galeria Ipanema.

*O novo espaço promete unir saúde, bem-estar e bons encontros em um ambiente elegante e acolhedor. Sucesso à nova empreitada.

80 ANOS

Vanderlei Baratella e Eliana/Foto cedida

Parabéns ao empresário Vanderlei Baratella, CEO da Vidronorte, que ao lado da mulher, Eliana, comemorou seus 80 anos de vida em clima de alegria e gratidão. Referência no setor vidreiro acreano, Vanderlei construiu uma trajetória marcada por trabalho, visão empreendedora e respeito. Que venham muitos anos de saúde, realizações e sucesso.

TUDO

De bom os tratamentos/protocolos capilares das linhas Keune, Davines, Wella, Senscience do Apuí Spa&Beleza. Quer deixar seus cabelos hidratados e brilhantes? Então dá um pulinho até uma das unidades do Apuí Spa&Beleza e confira as excelentes opções e também as dicas para quem deseja um cabelo solto, hidratado, sem frizz e muiiiito mais. Agende seu horário pelos ns. 99926-0202 e 99926-0101.

VIVAS PARA ELA

Marcela Bader/Foto cedida

À querida Marcela Bader que comemorou ontem mais um ano de vida, com direito a muito carinho, bolo e boas energias em casa com a família e nas quadras de beach tênis. Sempre alto astral, elegante e esportiva, Marcela celebrou a nova idade cercada de amigos e boas vibrações.  

BELEZA E BEM-ESTAR EM FOCO

A equipe da Nova Face Clean Estética, segue inspirando suas clientes com mensagens que vão além da estética… um verdadeiro convite ao autocuidado e à pausa necessária entre as demandas do dia a dia. Afinal, priorizar-se também é um ato de amor.

VIVAS

Betânia Lima Marques e família/Foto cedida

Esta colunista parabeniza com abraços de felicitações a empresária Betânia Lima Marques, aniversariante do próximo dia, 13. Com certeza, muiiitas serão as felicitações e comemorações. Na foto a aniversariante com os netos Lorenzo e Isabela.

 

