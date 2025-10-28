Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira

VEM AÍ…

A sunset do rancho zanoni que acontece no dia 1º de novembro, a partir das 16h, e o clima promete ser de pura energia. O evento, que já desponta como um dos mais aguardados, reunirá boa música, gente bonita e aquele pôr do sol de tirar o fôlego, com Marcell Braga (com seu pop/reggae envolvente) e Jadson Santos (no melhor do sertanejo) a cargo do som que vai virar noite em grande estilo. Prepare-se para muito som, luz e aquela vibe única que só o Sunset Zanoni tem!

PARABÉNS

A coluna registra com carinho o aniversário da elegante advogada tributarista Sheila De Paula, que celebrou idade nova, recebendo muitas homenagens e votos de felicidades.

PRÊMIO MARCOS VICENTTI

Já está tudo pronto para a entrega do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre , Marcos Vicentti, que acontece no dia 27 de novembro, às 19h, nos domínios do Afa Jardim. A premiação valoriza o jornalismo de qualidade e homenageia um dos nomes mais respeitados da imprensa acreana. Hurrruuuuu!

EUROTRIP

Colunista social Kelly Kley segue desfrutando de dias encantadores pela Europa. Na imagem, a bela posa diante da majestosa Torre Eiffel, em Paris, a inesquecível Ville Lumière, cenário perfeito para sua elegância e charme natural.

SERVIDOR PÚBLICO

Governador Gladson Cameli,

prepara uma grande homenagem em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado neste 28 de outubro. A data, marcada por reconhecimento e gratidão, será dedicada a valorizar os profissionais que, com dedicação e compromisso, fazem o Estado funcionar todos os dias.

O evento promete momentos de emoção e reconhecimento àqueles que constroem, com trabalho e zelo, uma gestão pública voltada ao bem comum. Uma justa celebração aos que servem com propósito e amor ao Acre.

BDAY

Vivas, vivas à pianista Sandra Medeiros, aniversariante desta sexta, que em reunião intimista com a família e cercada pelo carinho de todos, comemorou a nova idade.

FÓRUM EMPRESARIAL

Pecuarista Murilo Leite com sua mulher Carol Leite, na Indonésia, participam ativamente do Fórum Internacional Indonésia-Brasil, que tem como foco principal temas de sanidade animal, vegetal e certificação, especialmente no que se refere ao comércio de produtos agropecuários entre os dois países. Show de bola!

FESTA BOA

Em contagem regressiva alinhando todos os detalhes para sua festa de 80 anos, Marlene Amorim com a decoradora Socorro Macowisk.

A FORÇA DA MULHER

Registro da advogada e pecuarista Daniela Saraiva Carvalho que participou do X Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. A força feminina em evidencia. Top!