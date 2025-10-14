14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Márcia Dantas aparece chorando nas redes e relata tentativa de assalto em São Paulo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marcia-dantas-aparece-chorando-nas-redes-e-relata-tentativa-de-assalto-em-sao-paulo

A apresentadora e jornalista Márcia Dantas relatou, emocionada, uma tentativa de assalto que sofreu em São Paulo, em um vídeo compartilhado na rede social na última segunda-feira (13/10). Segundo ela, o criminoso trincou um dos vidros do carro, mas não conseguiu roubá-la. A comunicadora não ficou ferida.

“Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. A película antifurto me salvou porque o bandido não estava armado. São Paulo está intragável. Que susto horroroso, que sensação de impotência”, legendou ela à foto do vidro trincado.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Márcia Dantas/ montagem
Márcia DantasReprodução Instagram Márcia Dantas/ montagem
Reprodução Instagram Márcia Dantas
Márcia Dantas aparece chorando e relata tentativa de assalto em SPReprodução Instagram Márcia Dantas
Reprodução/Instagram/@marciadantastv
A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv

Leia Também

A jornalista, em um vídeo no Instagram, revelou: “Parei aqui no posto pra acalmar e esperar o guincho porque enfim, com o vidro quebrado posso ser assaltada em algum outro semáforo. Eu saí do trabalho, sempre pego a Brigadeiro e tem uma parte que passa pela Bela Vista ali perto do centro que é embaixo do viaduto Julio Mesquita Filho, Neto, alguma coisa assim, não sei o nome, que liga pra cair na ligação oeste e que sobe o viaduto lá.”

“Tem muito morador de rua e tem um semáforo que eu quase nunca paro, sempre passo direto, mas hoje parou porque tava trânsito e levei susto na pancada. Eu gritei. Não sabia o que fazer. Tentei andar e o carro não ia. Olhei pro lado pra ver se a pessoa ainda tava, não tinha mais ninguém. E, aí, comecei a buzinar igual a uma louca”, prosseguiu.

Após o susto, ela estacionou em um posto, onde conversou com um funcionário que explicou que todo dia acontece assalto na região e citou o caso de um senhor que teve o vidro quebrado e o celular levado.S

Márcia desabafou: “Uma sensação horrorosa de impotência, um susto horrível. O coração acelerado… Agradecer a Deus por ter sido só o vidro, por não ter acontecido nada comigo. Mas é horrível essa sensação.”

“Eu estava indo buscar meu filho. Graças a Deus ele não estava comigo. Só fico pensando nisso. Deus nos livra das coisas”, declarou, chorando.

No último story, a comunicadora mostrou onde costumam acontecer os crimes: “Atenção: os assaltos estão acontecendo aqui, Rua Major Diogo, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista. Agora tô no táxi. Obrigada pelas mensagens de vocês. Agora tá tudo bem”, encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost