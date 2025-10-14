Márcia Dantas aparece chorando nas redes e relata tentativa de assalto em São Paulo

A apresentadora e jornalista Márcia Dantas relatou, emocionada, uma tentativa de assalto que sofreu em São Paulo, em um vídeo compartilhado na rede social na última segunda-feira (13/10). Segundo ela, o criminoso trincou um dos vidros do carro, mas não conseguiu roubá-la. A comunicadora não ficou ferida.

“Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. A película antifurto me salvou porque o bandido não estava armado. São Paulo está intragável. Que susto horroroso, que sensação de impotência”, legendou ela à foto do vidro trincado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Márcia Dantas Reprodução Instagram Márcia Dantas/ montagem Márcia Dantas aparece chorando e relata tentativa de assalto em SP Reprodução Instagram Márcia Dantas A jornalista Márcia Dantas Reprodução/Instagram/@marciadantastv Voltar

Próximo

A jornalista, em um vídeo no Instagram, revelou: “Parei aqui no posto pra acalmar e esperar o guincho porque enfim, com o vidro quebrado posso ser assaltada em algum outro semáforo. Eu saí do trabalho, sempre pego a Brigadeiro e tem uma parte que passa pela Bela Vista ali perto do centro que é embaixo do viaduto Julio Mesquita Filho, Neto, alguma coisa assim, não sei o nome, que liga pra cair na ligação oeste e que sobe o viaduto lá.”

“Tem muito morador de rua e tem um semáforo que eu quase nunca paro, sempre passo direto, mas hoje parou porque tava trânsito e levei susto na pancada. Eu gritei. Não sabia o que fazer. Tentei andar e o carro não ia. Olhei pro lado pra ver se a pessoa ainda tava, não tinha mais ninguém. E, aí, comecei a buzinar igual a uma louca”, prosseguiu.

Após o susto, ela estacionou em um posto, onde conversou com um funcionário que explicou que todo dia acontece assalto na região e citou o caso de um senhor que teve o vidro quebrado e o celular levado.S

Márcia desabafou: “Uma sensação horrorosa de impotência, um susto horrível. O coração acelerado… Agradecer a Deus por ter sido só o vidro, por não ter acontecido nada comigo. Mas é horrível essa sensação.”

“Eu estava indo buscar meu filho. Graças a Deus ele não estava comigo. Só fico pensando nisso. Deus nos livra das coisas”, declarou, chorando.

No último story, a comunicadora mostrou onde costumam acontecer os crimes: “Atenção: os assaltos estão acontecendo aqui, Rua Major Diogo, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista. Agora tô no táxi. Obrigada pelas mensagens de vocês. Agora tá tudo bem”, encerrou.