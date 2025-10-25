25/10/2025
Marcio Bittar critica Lula após fala sobre traficantes: “Defende bandido e condena o viciado”

O senador Marcio Bittar (PL-AC) reagiu à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o envolvimento de usuários e traficantes de drogas, feita na última sexta-feira (25). Em vídeo publicado nas redes sociais, Bittar afirmou que “o crime compensou” e criticou o petista por, segundo ele, adotar um discurso que “defende bandidos e condena vítimas”.

Bittar, afirmou que a fala expõe a forma como o presidente encara a criminalidade | Foto: Reprodução

A declaração de Lula, durante um evento oficial, gerou ampla repercussão negativa ao afirmar que “os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”. Após a polêmica, o presidente se retratou, reconhecendo que a frase foi “mal colocada” e ressaltando que “mais importante que as palavras são as ações de seu governo”.

Bittar, porém, afirmou que a fala expõe a forma como o presidente encara a criminalidade. “O crime pro Lula compensou. O Lula parece viver acima do bem e do mal. O cara foi condenado em três instâncias, por 10 a 0, por corrupção e lavagem de dinheiro. O país inteiro viu o mensalão, o petrolão, o esquema dos fundos de pensões e agora o roubo no INSS. Mesmo assim, o Supremo foi lá e descondenou o Lula. E hoje ele fala o que quer sem filtro nenhum. Defende bandido, condena o viciado e não o traficante, fala besteira sobre mulher, apoia o Hamas, grupo terrorista”, disse.

No vídeo, o parlamentar também comparou Lula ao presidente colombiano Gustavo Petro, alegando que ambos tratam criminosos como trabalhadores. “Petro chegou a dizer que narcotraficantes são trabalhadores, e Lula parece pensar igual”, afirmou.

Bittar encerrou o vídeo criticando o histórico do Partido dos Trabalhadores e programas de governos anteriores, como o Mais Médicos. “Esse sujeito já teve dois mandatos no passado, fez Dilma Rousseff ser duas vezes presidente da república e ele próprio está no terceiro. Portanto, estão comandando pela quinta vez o nosso país. E o que é que aconteceu? Nada. Nenhuma punição. É uma vergonha. Depois de tudo isso, o sujeito volta pro poder, comemorando como se nada tivesse acontecido. E tem mais um. Lembra do programa Mais Médicos? Aquilo sim era trabalho análogo à escravidão. O governo brasileiro financiando a ditadura cubana. Portanto, meus amigos, para ele e para o partido dele ficou claro, o crime compensou, lamentavelmente”, ressaltou.

