Márcio Macêdo se manifesta após demissão da Secretaria-Geral

O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT-SE), demitido na noite desta segunda-feira (20/10), afirmou que sai da pasta com “sentimento de dever cumprido” e que “profundamente grato” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que entregamos tudo o que prometemos durante a campanha”, disse em publicação no X.

Mâcedo será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP). A mudança ocorre no momento em que o presidente busca fortalecer a base eleitoral para o pleito de 2026, já que a pasta é responsável pela articulação com organizações da sociedade civil e movimentos sociais.

“Sou profundamente grato ao presidente Lula, com quem tenho caminhado lado a lado desde 2015, na tesouraria do PT, nas caravanas ‘Lula pelo Brasil’, na luta pela liberdade do presidente, na coordenação da campanha vitoriosa de 2022, na transição de governo e, nos últimos dois anos e nove meses, como ministro”, afirmou ele.

Assista:

No vídeo, Macêdo confirma que sai da pasta para ser candidato a deputado federal nas próximas eleições e faz um balanço da gestão à frente da Secretaria-Geral:

“Todas as propostas que o presidente assumiu nas urnas, na campanha eleitoral, todos os programas que foram discutidos e organizados na transição e todas as propostas que compõem o planejamento do governo do presidente Lula, no que concerce a participação social, estão sendo colocados em prática ou já foram realizadas, ou estão em processo de realização”.

A saída de Macêdo já era comentada nos bastidores desde o ano passado, e voltou a ganhar força recentemente em meio aos esforços do governo para reorganizar a base eleitoral.

Com a alteração, Boulos, que tem boa interlocução com movimentos sociais, vai intensificar as agendas pelo país de olho na reeleição de Lula.