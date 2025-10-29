Márcio Victor é acusado de destruir apê e deixar prejuízo de R$ 20 mil

O cantor Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico, se envolveu em uma polêmica após uma passagem por São Paulo para uma série de shows. O famoso, que se apresentou no reality A Fazenda na semana passada, é acusado de causar uma verdadeira “quebradeira” ao se hospedar em um apartamento na capital paulista. O prejuízo, segundo a proprietária, chega na casa dos R$ 20 mil.

O que rolou?

A coluna Fabia Oliveira teve acesso a imagens e vídeos da situação e, claro, te conta tudo em detalhes. De acordo com a denúncia, Márcio Victor e ao menos um assessor fecharam uma acomodação na região da República, em São Paulo, por meio de uma plataforma de hospedagem.

O cantor tinha uma série de eventos profissionais na cidade, como shows e gravações. Márcio Victor gravou, por exemplo, uma participação no programa de Virginia Fonseca no SBT na terça-feira (21/10) e também se apresentou no reality A Fazenda na última sexta (24/10).

Ele saiu do apartamento na capital paulista na madrugada de sexta para sábado (25/10), deixando um rastro de muita sujeira, bagunça e prejuízos à dona do imóvel. À coluna, Cristina Vaz, proprietária do apartamento, disse que o cantor recebeu amigos e realizou uma “festa” com direito a muita bebida e até drogas, que resultou em um prejuízo que chega a R$ 20 mil.

Veja:

Quebradeira e sujeira

“Eles entraram em contato falando que iam fazer uma ‘reunião’ no apartamento, mas deram uma festa. Não tenho problema com isso, desde que não quebre nada”, disse Cristina. “Eu recebo pessoas que fazem festas, jantares, mas são pessoas ‘normais’, não foi isso que aconteceu agora. Até as panelas eles queimaram”, detonou.

De acordo com a proprietária, ela fez reclamações contra Márcio Victor à plataforma de hospedagem, que chegou a banir do artista. “Sabe porque ele foi banido da plataforma? Porque ele quebrou todas as regras. Eles fumaram dentro de casa, quebraram as coisas, deixaram as coisas sujas… Eles acham que podem fazer o que eles querem?”, reclamou.

A coluna teve acesso a vídeos que mostram a situação do apartamento após a saída de Márcio Victor e do assessor do apartamento. Restos de comida, lixo acumulado, louça suja e equipamentos domésticos quebrados ou danificados foram alguns dos problemas encontrados por Cristina, que precisou cancelar hospedagens posteriores para colocar ordem no apartamento.

Entre hospedagens canceladas por conta da “quebradeira”, lavagem de tapetes, sofás e colchões, funcionários para limpeza, troca de panelas e consertos de equipamentos domésticos, a conta chegou a um total de R$ 20.628,90, afirmou a proprietária.

Assessor se desculpou

Cristina Vaz afirmou que conversou com o assessor do cantor e que ele se prontificou a bancar pelo prejuízo, mas que até agora, nada foi pago. “Ele quis simplificar a situação e falou para que eu analisasse o valor do prejuízo que eles iriam pagar”, disse.

“Mas acho que ele não levou em consideração que ia ficar quase 20 mil… O problema é que teve as hospedagens [canceladas] também e ficaram enrolando. No final das contas, não pagaram. A gente só pode acionar o seguro da plataforma após a recusa do hóspede. A plataforma me reembolsou parcialmente”, comentou a dona do imóvel.

Em conversas com Cristina, o assessor do cantor, identificado como Thúlio, se desculpou e afirmou que o “financeiro” da banda iria resolver. “De coração mesmo, desculpa! Me passa esse valor de quanto você ficou no prejuízo de hospedagem que vou fazer uma planilha aqui e colocar tudo!”, disse ele em uma mensagem. “Boa noite, passei pro financeiro entrar em contato contigo”, em outra.

A coluna Fábia Oliveira procurou a assessoria de imprensa da banda Psirico por e-mail, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. Márcio Victor também foi procurado por telefone para comentar, mas não respondeu nossos questionamentos. Thúlio, o assessor, também não se pronunciou. O espaço segue aberto.