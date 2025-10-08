Marcos Palmeira fala sobre novo papel em “Três Graças” e celebra 40 anos de Globo

Entre uma risada e outra, Marcos Palmeira mostrou que está em casa quando o assunto é novela. O ator conversou com a repórter Tati Apocalypse durante a festa de lançamento de Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva que estreia em breve na Globo, e falou sobre a alegria de retornar a um texto inédito do autor. “Tô bem animado, cara. Bem animado, bem feliz”, disse ele, com o entusiasmo de quem se prepara para mais um grande papel.

Palmeira lembrou com carinho de Porto dos Milagres, também assinada por Aguinaldo, e comparou o novo desafio com suas experiências recentes em remakes. “No ‘Pantanal’ e no ‘Renascer’ eu já tinha um arco bem definido. Aqui é se jogar sem paraquedas, no escuro”, explicou o ator, destacando o prazer de trabalhar em uma obra aberta, em constante construção.

Na trama, ele interpreta um homem enigmático que esconde um segredo de família. “Meu personagem é o pai da Sofia, mas ele não assume. Desde que soube que a Lígia, vivida pela Dira Paes, estava grávida, ele preferiu não encarar essa paternidade”, revelou.

Segundo ele, o personagem é movido por culpas e silêncios que prometem render momentos intensos.

Apesar da longa carreira, Marcos Palmeira ainda se surpreende com o próprio caminho na TV. “Me dei conta agora, nas comemorações dos 60 anos da Globo. Acho que tô com uns 40 anos de casa, entrei em 82. É muito legal fazer parte disso e continuar firme contando histórias”, disse, orgulhoso.