20/10/2025
Universo POP
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Marcus Buaiz e herdeiro da Globo se tornam sócios do “restaurante dos famosos” no Rio

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marcus-buaiz-e-herdeiro-da-globo-se-tornam-socios-do-“restaurante-dos-famosos”-no-rio

O Gonza, restaurante no Rio de Janeiro, virou ponto de encontro de celebridades e empresários. Nas redes sociais, nomes como Isis Valverde e Fiorella Mattheis têm sido presença constante nos jantares da casa. O portal LeoDias apurou que os maridos das atrizes, Marcus Buaiz e Roberto Marinho Neto, estão entre os investidores do restaurante.

Buaiz, empresário conhecido por seus negócios nas áreas de entretenimento e gastronomia, e Marinho Neto, um dos herdeiros do grupo Globo, se uniram ao também empresário Cello Camolese, figura tradicional da noite carioca, para apostar no novo empreendimento.

Veja as fotos

Reprodução
Restaurante GonzaReprodução
Reprodução
Marcos Buaiz e Isis ValverdeReprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução/ Redes Sociais

Leia Também

Comandado pelo chef argentino Gonzalo Vidalno, o Gonza oferece um menu contemporâneo com influências sul-americanas e atmosfera intimista — combinação que vem atraindo um público seleto e gerando filas de reserva.

Com tanta gente conhecida à mesa e nos bastidores, o Gonza já ganhou um apelido entre os cariocas: “o restaurante dos famosos.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost