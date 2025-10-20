Marcus Buaiz e herdeiro da Globo se tornam sócios do “restaurante dos famosos” no Rio

O Gonza, restaurante no Rio de Janeiro, virou ponto de encontro de celebridades e empresários. Nas redes sociais, nomes como Isis Valverde e Fiorella Mattheis têm sido presença constante nos jantares da casa. O portal LeoDias apurou que os maridos das atrizes, Marcus Buaiz e Roberto Marinho Neto, estão entre os investidores do restaurante.

Buaiz, empresário conhecido por seus negócios nas áreas de entretenimento e gastronomia, e Marinho Neto, um dos herdeiros do grupo Globo, se uniram ao também empresário Cello Camolese, figura tradicional da noite carioca, para apostar no novo empreendimento.

Comandado pelo chef argentino Gonzalo Vidalno, o Gonza oferece um menu contemporâneo com influências sul-americanas e atmosfera intimista — combinação que vem atraindo um público seleto e gerando filas de reserva.

Com tanta gente conhecida à mesa e nos bastidores, o Gonza já ganhou um apelido entre os cariocas: “o restaurante dos famosos.”