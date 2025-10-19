19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Marcus D´Almeida conquista prata no Finals de tiro com arco

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marcus-d´almeida-conquista-prata-no-finals-de-tiro-com-arco


Logo Agência Brasil

O brasileiro Marcus D´Almeida brilhou, neste domingo (19), no Finals de tiro com arco disputado em Najing (China). Na competição, que reúne os oito melhores do ranking mundial da modalidade, o carioca ficou com a medalha de prata após ser derrotado pelo norte-americano Brady Elison pelo placar de 6 a 4.

Notícias relacionadas:

“Saio dessa temporada com a sensação de dever cumprido. Foram muitos pódios, evolução constante e o retorno ao número 1 do ranking mundial. Os detalhes fizeram a diferença, e é neles que sigo trabalhando todos os dias. Obrigado por todo o apoio ao longo do ano. Foi só o primeiro ano do ciclo. Ainda temos muitos ouros pela frente”, declarou o brasileiro após o feito.

Esta é a quarta oportunidade na qual Marcus D´Almeida vai ao pódio no Finals. O carioca também foi vice em 2014, campeão em 2023 e bronze em 2024.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost