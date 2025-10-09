Marginal Tietê: acidente com caminhões bloqueia pista e deixa 1 ferido

Um acidente entre dois caminhões bloqueou uma pista da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/10).
Um homem de 49 anos ficou preso nas ferragens e teve de ser socorrido no Pronto Socorro de Santana. Ele sofreu escoriações nos braços e nas pernas, segundo o Corpo de Bombeiros.
A pista expressa da Marginal sentido Rodovia Castello Branco chegou a ser interditada, mas já foi liberada, segundo a Companhia de Engenharia de Trafego (CET).