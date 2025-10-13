Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento com Chico Salgado e Bruno Mendes

A manhã de sábado (11/10) foi de muita energia, movimento e foco na saúde durante o evento Morning to Move and Shine!. Idealizado por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, o encontro ftness reuniu cerca de 70 convidados para uma série de aulas e atividades físicas com o personal das celebridades Chico Salgado e o professor de burn dance Bruno Mendes.
De acordo com Margot Alburquerque, a ideia de fazer um projeto voltado para o bem-estar surgiu da amizade entre Diomédio e Chico Salgado, treinador de personalidade notáveis como Bruno Gagliasso, Anitta e Bruna Marquezine.
Chico Salgado e Diomédio Santos
“O Chico e o Diomedio se conheceram pelo Instagram e fizeram uma uma grande amizade. Eles combinaram que o Chico tinha que vir aqui a Brasília e se unir com a nossa joalheria Dio Watches & Diamonds para realizar um aulão para os nossos clientes, amigos e familiares”, revelou.
Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento fitness com a presença do “personal das estrelas” Chico Salgado
Demorou apenas um mês da idealização até a concretização do Morning to Move and Shine!. Para conseguir estruturar o evento e garantir conforto a todos os convidados, o casal contou com o apoio de parceiros.
5 imagensFechar modal.1 de 5
A cenografia foi assinada pela arquiteta Juliana Leão
Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 5
Mesas decoradas
Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 5
Lounge para os convidados relaxarem
Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 5
Ambiente animado
Gustavo Lucena / Metrópoles5 de 5
Margot Albuquerque, Diomedio Santos e Chico Salgado iniciam o evento
Gustavo Lucena / Metrópoles
Quem esteve presente pôde observar que toda ambientação do projeto foi pensada nos mínimos detalhes. Assinada pela arquiteta Juliana Leão, a cenografia foi criada a partir de tons de lilás — tonalidade que, na psicologia das cores, está relacionada à purificação da mente e do corpo.
Os participantes entraram no clima do projeto e se vestiram de acordo com a paleta proposta para o evento. Todos estavam combinando os mimos preparados para a recepção, como o tapete antiderrapante, toalhas e uma ecobag.
Os cuidados com os convidados não pararam por aí. O evento promovido pela Dio Watches & Diamonds em parceria com Chico Salgado e Bruno Mendes também ofereceu produtos para proteger a pele do sol e do clima seco da capital, oferecidos pela dermatologista Cynthia Dias.
Abrilhantando o encontro, a marca Dio Watches & Diamonds, fundada por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, sorteou um joia para os participantes. Quem levou a melhor foi a empresária Carol Taurisano.
Ritmo e funcional
A manhã de saúde começou com os passos de dança conduzidos por Bruno Mendes no aulão de burn dance. Os alunos suaram no ritmo da música e aproveitaram o momento para se divertir durante os exercícios.
8 imagensFechar modal.1 de 8
As alunas brilharam na aula de burn dance do professor Bruno Mendes
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles2 de 8
Bruno Mendes
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles3 de 8
Convidados do evento aproveitam a manhã voltada para a saúde
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles4 de 8
Burn Dance
Gustavo Lucena / Metrópoles5 de 8
Chico Salgado comanda o treino
Gustavo Lucena / Metrópoles6 de 8
Aulão de funcional
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles7 de 8
Chico Salgado comanda o treino
Gustavo Lucena / Metrópoles8 de 8
Grupo tira selfie com Chico Salgado
Gustavo Lucena / Metrópoles
Já na parte funcional do treino, o personal Chico Salgado não deu moleza para os alunos e preparou um treino que exigiu concentração, resistência e consciência corporal dos participantes.
Para manter a energia alta, foram servidos quitutes fitness do buffet Penha Cook, com delícias da confeitaria saudável Ayumi Doces do Bem — sem culpa, sem peso na consciência. Para coroar o evento, Andresa Souza apresentou um show exclusivo ao final da programação.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Frutas e sucos
Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 6
Buffet de café da manhã
Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 6
Delícias fitness
Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 6
Energia garantida
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles5 de 6
Café
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles6 de 6
Doces saudáveis
Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles
“O Morning to move and shine! foi um sucesso. Acreditamos que essa será a primeira edição de muitas que virão”, celebrou Margot Albuquerque.
Veja os highlighs da manhã fitness, pelo olhar de Dimitri Panizzon, Guilherme Guimarães e Jeniffer Panizzon e edição de Enzo Nogueira:
Confira quem esteve presente no evento, pelas lentes de Gustavo Lucena e Matt Ferreira:
Diomédio Santos, Juliana Leão, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Bruno Mendes
Margot Albuquerque e Cleucy Estevão
Jéssica Sá e Cynthia Dias
Gabi Muniz
Jô Damiani
Verônica Goulart e Dani Kniggendorf
Talita Mattosinhos, Poliana Soares e Adriana Chaves
Cleucy Estevão e Cynthia Dias
Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda
Helena Claudino e Mayara Santiago
Diomédio Santos, Carol Taurisano, Chico Salgado e Margot Albuquerque
Margot Albuquerque e Juliana Leão
Dani Abdanur, Cynthia Dias e Regina Alves
Liliane Santos e Alessandra Montezuma
Turma em ação!
Livia Medeiros e Nathalia Sarkis
Maria Fernanda e Maria Beatriz Angeloni
Renata Pereira, Cleucy Estevão e Ana Julia Dias
Sônia Lim, Mayara Santiago, Raquel Portella e Juliana Estrela
Jéssica Sá
Diomedio Santos, Helena Claudino, Mayara Santiago, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Gabriella Ferrari
Júlio Ayres
Chico Salgado e Amanda Bertin
Mariana Souza, Margot Albuquerque e Natacha Albuquerque
Maíra Valverde e Regina Alves
Juliana Leão e Bruno Mendes
Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza
Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos
Beatriz Leal
DJ Sony anima o evento
Manuela Damartini Pacheco e Valéria Damartini Pacheco
Cleucy Estevão e Chico Salgado
Mayara Loiola e Camilla Loiola
Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda
Mariana Souza, Juliana Estrela e Poliana Soares
Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde
Bruno Mendes e Andressa Beluco
Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque
Cynthia Dias
Convidados aproveitam ilha de hidratação
Isabela Lira e Marcela Villas Boas
Alessandra Montezuma e Liliane Santos
Chico Salgado e Bruno Mendes
André Monjardim e Bella Salvati
Participantes do treino
Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque
Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde
Alunas prestam atenção nas orientações da aula
Mayara Loiola e Camilla Loiola
Carol Taurisano vence sorteio de joia da Dio Watches & Diamonds
Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos
Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza
André Monjardim, Georgia De Luca e Jessica Sá
Regina Alves
Beatriz Simonetti e Carol Simonetti
Vivia Ferrero
Ana Paula Nogueira, Bella Salvati e Carina Leal
Treino com Bruno Mendes
Margot Alburqueque, Tarcísio Gentil, Diomedio Santos e Chico Salgado
Isadora Justen
Karina Leal, Rebecca Seabra, Tatiana Lucena e Natacha Lucena
Chico Salgado comanda o treino
Andre Braga e Marcelo Chaves
Bella Salvati e Flay Leite
Bruno Mendes comanda o treino
Chico Salgado, Margot Albuquerque e Diomedio Santos
Camilla Loiola, Amanda Bertin e Mayara Loiola
Alunos do Morning to move and Shine!
Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.