Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento com Chico Salgado e Bruno Mendes

A manhã de sábado (11/10) foi de muita energia, movimento e foco na saúde durante o evento Morning to Move and Shine!. Idealizado por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, o encontro ftness reuniu cerca de 70 convidados para uma série de aulas e atividades físicas com o personal das celebridades Chico Salgado e o professor de burn dance Bruno Mendes.

De acordo com Margot Alburquerque, a ideia de fazer um projeto voltado para o bem-estar surgiu da amizade entre Diomédio e Chico Salgado, treinador de personalidade notáveis como Bruno Gagliasso, Anitta e Bruna Marquezine.

Chico Salgado e Diomédio Santos

“O Chico e o Diomedio se conheceram pelo Instagram e fizeram uma uma grande amizade. Eles combinaram que o Chico tinha que vir aqui a Brasília e se unir com a nossa joalheria Dio Watches & Diamonds para realizar um aulão para os nossos clientes, amigos e familiares”, revelou.

Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento fitness com a presença do “personal das estrelas” Chico Salgado

Demorou apenas um mês da idealização até a concretização do Morning to Move and Shine!. Para conseguir estruturar o evento e garantir conforto a todos os convidados, o casal contou com o apoio de parceiros.

A cenografia foi assinada pela arquiteta Juliana Leão

Mesas decoradas

Lounge para os convidados relaxarem

Ambiente animado

Margot Albuquerque, Diomedio Santos e Chico Salgado iniciam o evento

Quem esteve presente pôde observar que toda ambientação do projeto foi pensada nos mínimos detalhes. Assinada pela arquiteta Juliana Leão, a cenografia foi criada a partir de tons de lilás — tonalidade que, na psicologia das cores, está relacionada à purificação da mente e do corpo.

Os participantes entraram no clima do projeto e se vestiram de acordo com a paleta proposta para o evento. Todos estavam combinando os mimos preparados para a recepção, como o tapete antiderrapante, toalhas e uma ecobag.

Os cuidados com os convidados não pararam por aí. O evento promovido pela Dio Watches & Diamonds em parceria com Chico Salgado e Bruno Mendes também ofereceu produtos para proteger a pele do sol e do clima seco da capital, oferecidos pela dermatologista Cynthia Dias.

Abrilhantando o encontro, a marca Dio Watches & Diamonds, fundada por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, sorteou um joia para os participantes. Quem levou a melhor foi a empresária Carol Taurisano.

Ritmo e funcional

A manhã de saúde começou com os passos de dança conduzidos por Bruno Mendes no aulão de burn dance. Os alunos suaram no ritmo da música e aproveitaram o momento para se divertir durante os exercícios.

As alunas brilharam na aula de burn dance do professor Bruno Mendes

Bruno Mendes

Convidados do evento aproveitam a manhã voltada para a saúde

Burn Dance

Chico Salgado comanda o treino

Aulão de funcional

Chico Salgado comanda o treino

Grupo tira selfie com Chico Salgado

Já na parte funcional do treino, o personal Chico Salgado não deu moleza para os alunos e preparou um treino que exigiu concentração, resistência e consciência corporal dos participantes.

Para manter a energia alta, foram servidos quitutes fitness do buffet Penha Cook, com delícias da confeitaria saudável Ayumi Doces do Bem — sem culpa, sem peso na consciência. Para coroar o evento, Andresa Souza apresentou um show exclusivo ao final da programação.

Frutas e sucos

Buffet de café da manhã

Delícias fitness

Energia garantida

Café

Doces saudáveis

“O Morning to move and shine! foi um sucesso. Acreditamos que essa será a primeira edição de muitas que virão”, celebrou Margot Albuquerque.

Veja os highlighs da manhã fitness, pelo olhar de Dimitri Panizzon, Guilherme Guimarães e Jeniffer Panizzon e edição de Enzo Nogueira:

Confira quem esteve presente no evento, pelas lentes de Gustavo Lucena e Matt Ferreira:

Diomédio Santos, Juliana Leão, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Bruno Mendes

Margot Albuquerque e Cleucy Estevão

Jéssica Sá e Cynthia Dias

Gabi Muniz

Jô Damiani

Verônica Goulart e Dani Kniggendorf

Talita Mattosinhos, Poliana Soares e Adriana Chaves

Cleucy Estevão e Cynthia Dias

Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda

Helena Claudino e Mayara Santiago

Diomédio Santos, Carol Taurisano, Chico Salgado e Margot Albuquerque

Margot Albuquerque e Juliana Leão

Dani Abdanur, Cynthia Dias e Regina Alves

Liliane Santos e Alessandra Montezuma

Turma em ação!

Livia Medeiros e Nathalia Sarkis

Maria Fernanda e Maria Beatriz Angeloni

Renata Pereira, Cleucy Estevão e Ana Julia Dias

Sônia Lim, Mayara Santiago, Raquel Portella e Juliana Estrela

Jéssica Sá

Diomedio Santos, Helena Claudino, Mayara Santiago, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Gabriella Ferrari

Júlio Ayres

Chico Salgado e Amanda Bertin

Mariana Souza, Margot Albuquerque e Natacha Albuquerque

Maíra Valverde e Regina Alves

Juliana Leão e Bruno Mendes

Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza

Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos

Beatriz Leal

DJ Sony anima o evento

Manuela Damartini Pacheco e Valéria Damartini Pacheco

Cleucy Estevão e Chico Salgado

Mayara Loiola e Camilla Loiola

Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda

Mariana Souza, Juliana Estrela e Poliana Soares

Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde

Bruno Mendes e Andressa Beluco

Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque

Cynthia Dias

Convidados aproveitam ilha de hidratação

Isabela Lira e Marcela Villas Boas

Alessandra Montezuma e Liliane Santos

Chico Salgado e Bruno Mendes

André Monjardim e Bella Salvati

Participantes do treino

Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque

Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde

Alunas prestam atenção nas orientações da aula

Mayara Loiola e Camilla Loiola

Carol Taurisano vence sorteio de joia da Dio Watches & Diamonds

Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos

Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza

André Monjardim, Georgia De Luca e Jessica Sá

Regina Alves

Beatriz Simonetti e Carol Simonetti

Vivia Ferrero

Ana Paula Nogueira, Bella Salvati e Carina Leal

Treino com Bruno Mendes

Margot Alburqueque, Tarcísio Gentil, Diomedio Santos e Chico Salgado

Isadora Justen

Karina Leal, Rebecca Seabra, Tatiana Lucena e Natacha Lucena

Chico Salgado comanda o treino

Andre Braga e Marcelo Chaves

Bella Salvati e Flay Leite

Bruno Mendes comanda o treino

Chico Salgado, Margot Albuquerque e Diomedio Santos

Camilla Loiola, Amanda Bertin e Mayara Loiola

Alunos do Morning to move and Shine!

