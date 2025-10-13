13/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento com Chico Salgado e Bruno Mendes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
margot-albuquerque-e-diomedio-santos-realizam-evento-com-chico-salgado-e-bruno-mendes

A manhã de sábado (11/10) foi de muita energia, movimento e foco na saúde durante o evento Morning to Move and Shine!. Idealizado por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, o encontro ftness reuniu cerca de 70 convidados para uma série de aulas e atividades físicas com o personal das celebridades Chico Salgado e o professor de burn dance Bruno Mendes.

Leia também

De acordo com Margot Alburquerque, a ideia de fazer um projeto voltado para o bem-estar surgiu da amizade entre Diomédio e Chico Salgado, treinador de personalidade notáveis como Bruno Gagliasso, AnittaBruna Marquezine.

Chico Salgado e Diomédio Santos

“O Chico e o Diomedio se conheceram pelo Instagram e fizeram uma uma grande amizade. Eles combinaram que o Chico tinha que vir aqui a Brasília e se unir com a nossa joalheria Dio Watches & Diamonds para realizar um aulão para os nossos clientes, amigos e familiares”, revelou.

Margot Albuquerque e Diomédio Santos realizam evento fitness com a presença do “personal das estrelas” Chico Salgado

Demorou apenas um mês da idealização até a concretização do Morning to Move and Shine!. Para conseguir estruturar o evento e garantir conforto a todos os convidados, o casal contou com o apoio de parceiros.

5 imagensMesas decoradasLounge para os convidados relaxaremAmbiente animadoMargot Albuquerque, Diomedio Santos e Chico Salgado iniciam o eventoFechar modal.1 de 5

A cenografia foi assinada pela arquiteta Juliana Leão

Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 5

Mesas decoradas

Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 5

Lounge para os convidados relaxarem

Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 5

Ambiente animado

Gustavo Lucena / Metrópoles5 de 5

Margot Albuquerque, Diomedio Santos e Chico Salgado iniciam o evento

Gustavo Lucena / Metrópoles

Quem esteve presente pôde observar que toda ambientação do projeto foi pensada nos mínimos detalhes. Assinada pela arquiteta Juliana Leão, a cenografia foi criada a partir de tons de lilás — tonalidade que, na psicologia das cores, está relacionada à purificação da mente e do corpo.

Os participantes entraram no clima do projeto e se vestiram de acordo com a paleta proposta para o evento. Todos estavam combinando os mimos preparados para a recepção, como o tapete antiderrapante, toalhas e uma ecobag.

Os cuidados com os convidados não pararam por aí. O evento promovido pela Dio Watches & Diamonds em parceria com Chico Salgado e Bruno Mendes também ofereceu produtos para proteger a pele do sol e do clima seco da capital, oferecidos pela dermatologista Cynthia Dias.

Abrilhantando o encontro, a marca Dio Watches & Diamonds, fundada por Margot Albuquerque e Diomédio Santos, sorteou um joia para os participantes. Quem levou a melhor foi a empresária Carol Taurisano.

Ritmo e funcional

A manhã de saúde começou com os passos de dança conduzidos por Bruno Mendes no aulão de burn dance. Os alunos suaram no ritmo da música e aproveitaram o momento para se divertir durante os exercícios.

8 imagensBruno MendesConvidados do evento aproveitam a manhã voltada para a saúde Burn DanceChico Salgado comanda o treinoAulão de funcional Fechar modal.1 de 8

As alunas brilharam na aula de burn dance do professor Bruno Mendes

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles2 de 8

Bruno Mendes

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles3 de 8

Convidados do evento aproveitam a manhã voltada para a saúde

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles4 de 8

Burn Dance

Gustavo Lucena / Metrópoles5 de 8

Chico Salgado comanda o treino

Gustavo Lucena / Metrópoles6 de 8

Aulão de funcional

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles7 de 8

Chico Salgado comanda o treino

Gustavo Lucena / Metrópoles8 de 8

Grupo tira selfie com Chico Salgado

Gustavo Lucena / Metrópoles

Já na parte funcional do treino, o personal Chico Salgado não deu moleza para os alunos e preparou um treino que exigiu concentração, resistência e consciência corporal dos participantes.

Para manter a energia alta, foram servidos quitutes fitness do buffet Penha Cook, com delícias da confeitaria saudável Ayumi Doces do Bem — sem culpa, sem peso na consciência. Para coroar o evento, Andresa Souza apresentou um show exclusivo ao final da programação.

6 imagensBuffet de café da manhãDelícias fitnessEnergia garantida Café Doces saudáveis Fechar modal.1 de 6

Frutas e sucos

Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 6

Buffet de café da manhã

Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 6

Delícias fitness

Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 6

Energia garantida

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles5 de 6

Café

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles6 de 6

Doces saudáveis

Matt Ferreira/ Especial para o Metrópoles

“O Morning to move and shine! foi um sucesso. Acreditamos que essa será a primeira edição de muitas que virão”, celebrou Margot Albuquerque.

Veja os highlighs da manhã fitness, pelo olhar de Dimitri Panizzon, Guilherme Guimarães e Jeniffer Panizzon e edição de Enzo Nogueira:

Confira quem esteve presente no evento, pelas lentes de Gustavo Lucena e Matt Ferreira:

Diomédio Santos, Juliana Leão, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Bruno Mendes
Margot Albuquerque e Cleucy Estevão
Jéssica Sá e Cynthia Dias
Gabi Muniz
Jô Damiani
Verônica Goulart e Dani Kniggendorf
Talita Mattosinhos, Poliana Soares e Adriana Chaves
Cleucy Estevão e Cynthia Dias
Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda
Helena Claudino e Mayara Santiago
Diomédio Santos, Carol Taurisano, Chico Salgado e Margot Albuquerque
Margot Albuquerque e Juliana Leão
Dani Abdanur, Cynthia Dias e Regina Alves
Liliane Santos e Alessandra Montezuma
Turma em ação!
Livia Medeiros e Nathalia Sarkis
Maria Fernanda e Maria Beatriz Angeloni
Renata Pereira, Cleucy Estevão e Ana Julia Dias
Sônia Lim, Mayara Santiago, Raquel Portella e Juliana Estrela
Jéssica Sá
Diomedio Santos, Helena Claudino, Mayara Santiago, Margot Albuquerque, Chico Salgado e Gabriella Ferrari
Júlio Ayres
Chico Salgado e Amanda Bertin
Mariana Souza, Margot Albuquerque e Natacha Albuquerque
Maíra Valverde e Regina Alves
Juliana Leão e Bruno Mendes
Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza
Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos
Beatriz Leal
DJ Sony anima o evento
Manuela Damartini Pacheco e Valéria Damartini Pacheco
Cleucy Estevão e Chico Salgado
Mayara Loiola e Camilla Loiola
Gaziela Alencar e Tatiana Lacerda
Mariana Souza, Juliana Estrela e Poliana Soares
Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde
Bruno Mendes e Andressa Beluco
Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque
Cynthia Dias
Convidados aproveitam ilha de hidratação
Isabela Lira e Marcela Villas Boas
Alessandra Montezuma e Liliane Santos
Chico Salgado e Bruno Mendes
André Monjardim e Bella Salvati
Participantes do treino
Mariana Leal, Maria Clara Leal e Margot Albuquerque
Graziela Alencar, Barbara Gomes, Regina Alves e Maíra Valverde
Alunas prestam atenção nas orientações da aula

Mayara Loiola e Camilla Loiola
Carol Taurisano vence sorteio de joia da Dio Watches & Diamonds
Seu Gentil comemora aniversário de 95 anos
Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Mariana Souza
André Monjardim, Georgia De Luca e Jessica Sá
Regina Alves
Beatriz Simonetti e Carol Simonetti
Vivia Ferrero
Ana Paula Nogueira, Bella Salvati e Carina Leal
Treino com Bruno Mendes
Margot Alburqueque, Tarcísio Gentil, Diomedio Santos e Chico Salgado
Isadora Justen
Karina Leal, Rebecca Seabra, Tatiana Lucena e Natacha Lucena
Chico Salgado comanda o treino
Andre Braga e Marcelo Chaves
Bella Salvati e Flay Leite
Bruno Mendes comanda o treino
Chico Salgado, Margot Albuquerque e Diomedio Santos
Camilla Loiola, Amanda Bertin e Mayara Loiola
Alunos do Morning to move and Shine!

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost