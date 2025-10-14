14/10/2025
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Mari Fernandez e Julia Ribeiro encantam com fotos do pré-casamento. Veja!

A cantora Mari Fernandez e a noiva Julia Ribeiro se preparam para subir ao altar nesta terça-feira (14/10). O casamento será realizado em uma fazenda no interior de São Paulo e promete reunir cerca de 250 convidados, entre familiares e amigos próximos. Um dia antes da cerimônia, o casal compartilhou nas redes sociais fotos do ensaio pré-casamento, encantando os fãs com registros cheios de amor e sintonia.

Nas imagens, Mari e Julia aparecem vestidas de branco, trocando olhares e carinhos em meio a um cenário romântico. O clima de emoção e cumplicidade tomou conta dos comentários, com fãs celebrando o momento e desejando felicidades às noivas. “Amo ver vocês felizes assim!”, escreveu uma seguidora.

Veja as fotos

Divulgação
Casamento de Júlia Ribeiro e Mari Fernandez terá decoração clássica e naturalDivulgação
Divulgação
Casamento de Júlia Ribeiro e Mari Fernandez terá decoração clássica e naturalDivulgação
Divulgação/Bella Carneiro
A cantora Mari Fernandez e Júlia RibeiroDivulgação/Bella Carneiro

Amigos e fãs do casal fizeram questão de celebrar o momento especial com mensagens cheias de carinho. Lucas Rangel se derreteu: “LINDAS DEMAIS!”. Já Larissa Santos escreveu: “Amanhã vai ser lindo! Tão lindas”. O influenciador Álvaro também elogiou: “LINDASSSS”. Empolgada, Eslô Marques comentou: “Ai, que lindaaaaaas! Amanhã vai ser muito especial”. Mileide Mihaile desejou boas energias: “Amanhã será mágico”, enquanto Gabi Luthai completou com uma bênção: “Lindas! Deus abençoe vocês”.

O evento contará com apresentações de Pedro Sampaio e Henry Freitas, além de uma estrutura pensada para refletir a personalidade do casal, moderna, acolhedora e autêntica. Mari e Julia optaram por um casamento intimista, mas com toques de sofisticação, sem abrir mão da leveza que sempre marcou a relação das duas.

Em publicação recente, Mari comentou sobre a emoção de viver esse momento especial. “É uma nova fase da vida, e estou muito feliz em poder celebrar o amor ao lado de quem eu amo”, declarou a cantora.

