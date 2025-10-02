Mari Fernandez fala sobre o casamento com Júlia e aposta em hit com Naiara Azevedo

O clima de festa estava no ar durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, e a convidada especial Mari Fernandez também surpreendeu o público. Em entrevista exclusiva ao repórter Marcelo Mesquita, do portal LeoDias, Mari falou sobre a parceria musical e deu detalhes inéditos sobre seu casamento.

Mari Fernandez não economizou nos elogios à Naiara Azevedo e demonstrou total confiança na nova música que gravaram juntas. Questionada sobre o potencial de ser um hit, a cantora apostou alto. “Eu acho que tem, assim, uma chance muito grande de ser hit, porque a música é muito boa, é muito chiclete”, afirmou Mari.

A cantora Mari Fernandez e Júlia Ribeiro
Casamento de Júlia Ribeiro e Mari Fernandez terá decoração clássica e natural
Mari Fernandez em uma rede social após cancelar shows devido a virose
Casamento de Júlia Ribeiro e Mari Fernandez terá decoração clássica e natural

“Eu acredito muito no feeling da Naiara também, né? Uma pessoa que tem tanto tempo de carreira, é claro que ela sabe escolher músicas, ela tem muitas músicas de sucesso. Quando ela me mandou a música, eu confiei 100% no feeling dela”, acrescentou.

Apesar da confiança, Mari deixou a decisão final para o público: “Para dizer se vai ser sucesso ou não, vamos esperar lançar e o povo de casa que diz.” Mari Fernandez também relembrou o projeto “Mari no Barzinho”, gravado em locais como Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte.

Ela explicou que o projeto é uma volta às origens. “É um projeto que traz muito a minha essência, porque eu comecei cantando nos barzinhos. Eu adoro boteco, adoro isso de tomar cerveja, de estar próximo da galera, estar cantando ali na mesa, uma coisa bem intimista”, declarou.

A cantora ainda indicou o seu novo xodó musical: “Ele [o projeto] tá completo em todos os apps de música… e tem uma música que eu acredito muito nela, que se chama ‘Meu Tchau, Uma Vez Só’”, disse.

Falta pouco para o casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

Em um momento de revelação, Mari Fernandez confirmou que vai se casar com Júlia Ribeiro no dia 14 de outubro e está muito empolgada para esse momento marcante em sua vida. Durante a entrevista, a cantora resolveu esclarecer alguns detalhes envolvendo o grande dia.

A cerimônia está marcada para acontecer em uma fazenda no interior de São Paulo. Mari explicou que, após quase quatro anos de relacionamento (que completa quatro em dezembro), ela sentiu que o momento era o ideal.

“Vai ser um momento muito especial na minha vida, né? Assim, eu já tô agora quase quatro anos de relacionamento… Então a gente já acha que tá no momento certo. Então o casamento tá chegando aí. Hoje é dia primeiro, faltam 13 dias só!”, declarou.

Mari Fernandez finalizou a conversa mandando um beijo para a equipe LeoDias e desejando muito sucesso para a amiga Naiara Azevedo.