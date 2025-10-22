Mari Fernandez justifica lua de mel com presença de amigos: “Somos duas mulheres”

Durante a lua de mel com a esposa, Júlia Ribeiro, a cantora Mari Fernandez explicou por que o casal optou por viajar acompanhado de amigos. As duas oficializaram o casamento na última terça-feira (14/10), em uma cerimônia luxuosa e emocionante. Após a festa, seguiram para Punta Cana, na República Dominicana, onde passaram dias de celebração e descanso.

“Eu, por exemplo, não gosto muito de ir para fora só eu e ela, porque, querendo ou não, somos duas mulheres… e quem é brasileiro e já viajou para fora sabe bem como é”, afirmou a artista, ao comentar o desconforto que sentiu durante a viagem.

Mari contou ainda que, em alguns momentos, ela e a esposa foram alvo de olhares insistentes e abordagens indesejadas.

“A gente tá em outro país, então é outra cultura, outra língua… e, dessa vez que a gente viajou, a gente ficou impressionada, eu e todo mundo da turma, com o quanto nós, mulheres brasileiras, chamávamos atenção. Onde a gente passava, os caras olhavam muito, davam muita em cima. Teve uma situação, por exemplo, quando a gente estava saindo do cassino… não foi, amor? Saindo da balada também!”, relatou.

No Instagram, Júlia contou que a viagem foi marcada por diversão e cumplicidade: “A gente curtiu tudo, desde a festa do casamento até a lua de mel, né, amor? Fomos com os nossos amigos e aproveitamos cada segundo! Teve balada, brincadeira, bebida, cassino, lancha… a gente bebeu, namoramos muito, foi aquele muito bom! A viagem foi incrível!”, disse.

Questionada sobre a possibilidade de uma nova lua de mel apenas entre as duas, Júlia respondeu que isso não está nos planos por enquanto: “Não, gente, por enquanto não. Essa viagem de lua de mel já estava marcada antes do casamento, pra vocês terem noção! A viagem para Punta Cana já estava toda organizada, e aí todos os nossos amigos também se programaram para ir com a gente. Eu até vi alguns comentários falando: ‘Ah, lua de mel cheia de gente e tal’, mas a gente nem liga. Até porque, quando a gente entra no quarto, é só eu e ela”, finalizou.