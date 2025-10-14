Mari Fernandez se casa em cerimônia emocionante com influenciadora

Mari Fernandez e a influenciadora Julia Ribeiro disseram sim e trocaram as alianças nesta terça-feira (14/10), em uma belíssima cerimônia no interior paulista. A celebração contou com cerca de 250 convidados, entre amigos, familiares e vários famosos.
As noivas emocionaram os presentes com várias homenagens de amor, que foram compartilhadas nas redes sociais. Enquanto a amada caminhava até o altar, a cantora sertaneja dedicou a ela a música Quando Tem Sentimento, arracando lágrimas e aplausos dos convidados.
Outro momento que emocionou foi a troca de votos entre o casal antes do tão aguardado “sim”. “Desde o dia em que te conheci, sabia que você seria a minha paz. Esse momento parece um sonho”, dedicou Mari Fernandez à futura esposa em um dos vídeos.
Após o fim da cerimônia, as esposas irão comemorar em grande estilo em uma festa que contará com apresentações de Pedro Sampaio e Henry Freitas. Entre os convidados, estão grandes nomes da música como Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, que também é uma das madrinhas.
Mari Fernandez conheceu a amada durante uma apresentação em Pernambuco em 2021 – e segundo ela, foi amor à primeira vista. O noivado foi anunciado em 12 de junho deste ano, justamente no Dia dos Namorados.
