Mari Menezes e Gustavo Mioto movimentam web após passarem dia juntos na praia

04/10/2025
Universo POP
O possível casal ja foi avistado juntando anteriormente

A influenciadora Mari Menezes e o cantor Gustavo Mioto, ex da cantora Ana Castela, voltaram a gerar repercussão nas redes sociais após passarem a sexta-feira (3) juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro reacendeu especulações sobre um possível relacionamento entre os dois.

O cantor e a influenciadora estariam vivendo um possível affair/Foto: Reprodução

Nos Stories, Mari compartilhou registros aproveitando a praia, sem revelar a presença de Mioto. Apesar disso, fãs atentos perceberam que fotos publicadas por ambos exibiam o mesmo cenário, indicando que estavam no mesmo local.

Os rumores começaram ainda na quinta-feira (2), quando o cantor e a influenciadora estiveram juntos em um restaurante em São Paulo. Mari compartilhou imagens do jantar, o que já alimentou especulações sobre um possível affair entre os dois artistas.

