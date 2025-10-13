Mari Menezes revela traições e desabafa sobre relacionamento conturbado: “Não é culpa minha”

A influenciadora Mari Menezes, conhecida por sua presença nas redes sociais, falou abertamente sobre o fim do relacionamento com DJ Ulisses, marcado por traições e abalos emocionais. Em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, Mari contou que só compreendeu a gravidade da situação após o término e que o processo de cura tem sido um aprendizado doloroso, mas necessário.

“Eu acho que, de fato, sendo muito sincera, eu não estava entendendo o nível da gravidade que era aquilo; tanto que eu terminei com a intenção de ver o que ia acontecer”, admitiu Mari. Segundo ela, o rompimento inicial não foi definitivo, mas uma tentativa de se entender e impor limites. “Eu queria me entender, eu queria ter um processo meu para falar: ‘Cara, não vamos voltar desse jeito’. E eram essas conversas que a gente estava tendo, de, tipo, ‘não vamos voltar desse jeito’, ‘eu vou impor meus limites e, se você quiser, está tudo bem, mas eu não quero ficar desse jeito mais’, ‘não está me fazendo bem’”, contou.

Mesmo decidida a mudar a dinâmica da relação, Mari acabou reatando após 10 dias separada de Ulisses. “Eu defendia muito por esse fato de ser fiel e de acreditar que ele estava comigo, muito parceiro, tinha os defeitos, que eram grandes, mas tinham as qualidades que eu via por esse olhar”, lembrou.

O ponto de ruptura veio quando ela descobriu que o ex-companheiro havia ficado com outra mulher na noite anterior ao reencontro dos dois. “Me pegou muito e aí eu fui questionar. Antes disso, o combinado era ‘ninguém fica com ninguém’ e ele sempre foi muito desesperado quanto a isso. [Ele]: ‘Cara, por quê? Você não pode ficar com ninguém?’ Eu: ‘Não, velho, nem estou preocupada com isso, sabe? Só quero que a gente fique bem e tudo”, relatou a influenciadora.

Com o tempo, Mari descobriu outras traições que ocorreram ainda durante o relacionamento. “Tem muitas coisas que ainda confundem um pouco a minha cabeça, mas eu tenho a plena consciência que eu fiz a minha parte, que eu dei o meu melhor e não é culpa minha, sabe? A gente tem a oferecer o que a gente tem dentro de nós”, desabafou.

A influenciadora contou ainda que faz terapia e tem buscado compreender os padrões emocionais que a levaram a se manter em uma relação desgastante. Sua terapeuta, inclusive, a alertou sobre a dificuldade de Mari em impor limites no outro, como contou a influenciadora.

Mari Menezes manteve um relacionamento de poucos meses com DJ Ulisses. O casal pôs fim à relação em 29 de agosto deste ano, após um desentendimento no camarote da Festa do Peão de Barretos. Em entrevista ao portal LeoDias, Mari negou ter sofrido um empurrão naquela noite e explicou o fim da relação, enquanto ele também se manifestou nas redes sociais depois da repercussão.

Dias depois, Mari contou que chegou a considerar uma reconciliação atendendo a pedidos do ex, mas decidiu encerrar de vez ao afirmar que recebeu “clareza” sobre a situação durante a tentativa de reaproximação. No dia 10 de setembro, a influenciadora expôs episódios que classifica como “manipulações” e relatou, inclusive, que o ex teria colocado remédio em sua bebida, acusação que ele negou publicamente.