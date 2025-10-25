Mari Menezes vive transformação durante voluntariado em Angola: “Propósito maior”

Há uma semana, Mari Menezes desembarcou em Bengo, na Angola com um propósito muito especial: o voluntariado. Em suas redes sociais, a influenciadora digital tem viralizado ao compartilhar seu dia a dia com as crianças e suas famílias, além de revelar que a experiência transformou sua forma de enxergar a vida e até a entender o seu próprio valor.

Mari, que passou por um término de relacionamento bastante conturbado antes da viagem, contou que chegou ao país com a intenção de “curar”, mas acabou percebendo que foi “curada” pela empatia e gratidão das pessoas que conheceu: “Hoje, por acaso, fiquei um pouco doente e parei pra pensar… Antes de vir, eu ainda chorava por nada”, iniciou a análise.

“Aqui, todos os dias, eu aprendo mais sobre gratidão, sobre ver o lado bom das coisas, enxergar o outro, sentir empatia, reconhecer sentimentos verdadeiros… e, principalmente, entender o meu próprio valor, escreveu a influenciadora, que mandou um recado para si mesma: “Mariana, eu te amo cada dia mais. Tenho tanto orgulho de você e da força que tem!”.

Mari afirmou que considera a viagem, sem dúvida, a experiência mais marcante de sua vida, e destacou acreditar que tudo vivido ali tem um propósito muito maior. Além de compartilhar sua própria experiência, a influenciadora também tem dividido momentos marcantes, como a conversa que teve com as mães das crianças com quem trabalha no voluntariado.

Menezes mostrou a dura realidade que elas enfrentam e explicou os motivos que levam muitas a engravidar tão cedo, muitas vezes por medo ou necessidade. Em outra conversa com as crianças, elas afirmaram que queriam ter a cor de pele dela e a criadora de conteúdo fez questão de mostrar referências de beleza que também eram negras e reforçar a valorização da própria identidade.