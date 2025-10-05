05/10/2025
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Margareth Menezes também prestigiou a apresentação da cantora em São Paulo

Maria Bethânia, de 79 anos, recebeu o carinho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da mulher dele, a primeira-dama Janja, nos bastidores do show que realizou em São Paulo, na noite deste sábado (4). A artista foi elogiada pelo casal e ganhou um buquê de flores de Lula.

No Instagram, o presidente compartilhou um vídeo do encontro com Bethânia.

Nas imagens, Janja lê o bilhete que o casal deixou para a cantora ao presenteá-la.

Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show/Foto: Reprodução

“Querida, Bethânia. É com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja”.

No local da apresentação, Lula foi ovacionado pela plateia e acenou para as pessoas. Além de Janja, o presidente estava acompanhado de Margareth Menezes, Ministra da Cultura.

“Que honra testemunhar tanta arte e potência no palco. Obrigado ao público pela recepção tão calorosa e cheia de afeto. Uma noite para guardar no coração!”, escreveu Lula na legenda da publicação.

Confira:

