Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Maria Bethânia, de 79 anos, recebeu o carinho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da mulher dele, a primeira-dama Janja, nos bastidores do show que realizou em São Paulo, na noite deste sábado (4). A artista foi elogiada pelo casal e ganhou um buquê de flores de Lula.
No Instagram, o presidente compartilhou um vídeo do encontro com Bethânia.
Nas imagens, Janja lê o bilhete que o casal deixou para a cantora ao presenteá-la.
“Querida, Bethânia. É com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja”.
No local da apresentação, Lula foi ovacionado pela plateia e acenou para as pessoas. Além de Janja, o presidente estava acompanhado de Margareth Menezes, Ministra da Cultura.
“Que honra testemunhar tanta arte e potência no palco. Obrigado ao público pela recepção tão calorosa e cheia de afeto. Uma noite para guardar no coração!”, escreveu Lula na legenda da publicação.
Confira: