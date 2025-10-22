Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela

O aniversário de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, promete ser um verdadeiro conto de fadas. A pequena completa 3 anos e vai celebrar a data com uma festa luxuosa em Goiânia, inspirada no clássico da Cinderela.

De acordo com informações do portal LeoDias, além de escolher o tema, Maria Flor fez um pedido especial: ela quer a presença das princesas “de verdade” em sua festa. As personagens vão recepcioná-la logo na entrada do evento, que será transformado em um castelo encantado.

👑 Um toque de magia real

A decoradora Tana Lobo, responsável pela Vero Festas, contou que as filhas de Virginia participam ativamente da criação dos eventos.

“Assim como a Virginia, as meninas acompanham tudo de perto, olham os projetos e até participam de chamadas de vídeo durante a montagem para ver a magia ganhar forma”, revelou.

Desde a festa da irmã mais velha, Maria Alice, Maria Flor pedia para ter princesas no evento — e, desta vez, o desejo será atendido. A expectativa da equipe é grande para ver a reação da pequena ao ser recebida pela “realeza”.

🎁 Lembrancinhas de conto de fadas

Além do cenário encantado, os convidados — especialmente as crianças — terão uma experiência interativa.

Na chegada, cada pequeno receberá um cartão de “crédito” que poderá ser usado em uma “loja de lembrancinhas”, onde poderão escolher de três a quatro brinquedos, como em um dia de compras mágico.

“A Virginia capricha muito na quantidade de lembranças”, contou Tana. “Temos muitos itens personalizados e presentes oficiais da Disney sendo entregues em Goiânia. Está ficando tudo lindo e cheio de novidades.”

Fonte: Portal LeoDias

✍️ Redigido por ContilNet