21/10/2025
Maria Flor fez pedido especial para festa de aniversário inspirada na Cinderela; saiba qual

O grande dia de Maria Flor está chegando! A filha de Virginia e Zé Felipe vai completar 3 anos com uma festa grandiosa em Goiânia, inspirada no conto de fadas da Cinderela. Além de escolher o tema, o portal LeoDias descobriu que a pequena fez um pedido especial: quer a presença das próprias princesas e as personagens a receberão logo na entrada do evento, que será transformada em um castelo.

Tana Lobo, responsável pela Vero Festas, revelou ao portal LeoDias que as filhas de Virginia acompanham de perto a criação dos eventos. Assim como a influenciadora digital, as pequenas dão uma olhada no projeto e até participam de chamadas de vídeo durante a montagem, assim podem ver a magia ganhar forma em tempo real.

Veja as fotos

Leia Também

Maria Flor e Maria Alice também fazem seus próprios pedidos, e a equipe se dedica a torná-los realidade. Para a pequena, o desejo da vez é ter princesas no evento! Desde a festa da irmã mais velha, ela pedia pela presença das personagens e será recebida pela realeza logo na entrada. Claro, a expectativa para ver a emoção da pequena é grande.

Lembrancinhas

Mas as surpresas não param por aí! Os convidados, especialmente os pequenos, terão muito o que aproveitar. Assim como em outras festas de Virginia, as crianças receberão um cartão de “crédito” ao entrar e podem utilizá-lo na “loja de lembrancinhas”, vivendo a experiência de um dia de compras e escolhendo de três a quatro itens entre uma grande variedade de brinquedos.

“Virginia capricha muito na quantidade de lembranças”, afirmou a decoradora. Além dos itens personalizados, Tana contou que também adquiriram diversos presentes em lojas oficiais da Disney, que estão sendo entregues aos poucos em Goiânia. “Está ficando bem lindo, com muitas novidades e um projeto que espero que surpreenda a todos”, completou.

