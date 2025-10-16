Maria Gladys acusa filha de roubo e volta a desabafar: “Não tenho dinheiro para comer”

Mais uma vez, Maria Gladys se encontra em uma situação delicada. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a atriz teria entrado em contato com um amigo recentemente e desabafado sobre os difíceis momentos que está passando. No áudio, a veterana reclama que está sem dinheiro, passando fome e até menciona que sua filha teria roubado seu dinheiro.

De acordo com a jornalista, Maria enviou áudios para um amigo, identificado apenas como Giovani. Nas mensagens, a atriz relatou o momento difícil que enfrenta e fez um apelo por ajuda: “Giovani, eu não tenho um tostão para comer. Thereza roubou todo o meu dinheiro. Estou aqui sem comer e com fome”, lamentou a atriz.

Gladys afirmou que Rachel, sua filha mais nova, “não resolve nada”, enquanto a mais velha, Maria Thereza, estaria gastando sua aposentadoria: “Estou aqui muito mal. Thereza roubou todo o meu dinheiro”, disse a artista. Ela ainda recebeu a resposta do amigo, que afirmou ter acabado de ver a primogênita bebendo em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Diante da resposta, a avó de Mia Goth voltou a desabafar sobre a filha gastar seu dinheiro e pediu ajuda ao amigo: “Com o meu dinheiro, toda a minha aposentadoria. Como posso sair disso? Não tenho dinheiro pra comer, não sei o que faço. Preciso ir embora daqui”, declarou a atriz, que enfrentou uma situação semelhante e mobilizou o país em abril deste ano.

O que aconteceu com Maria Gladys?

Na ocasião, Maria Gladys foi encontrada desorientada e pedindo ajuda nas ruas de Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A filha da artista, Maria Thereza, chegou a fazer um apelo nas redes sociais, afirmou que enfrentava dificuldades financeiras e solicitou apoio para arrecadar recursos e viabilizar o retorno da mãe ao Rio de Janeiro.

Thereza chegou a conversar com o portal LeoDias e contou que, apesar de não morar com a mãe, era sua companheira, já que a irmã mora fora do país desde a adolescência e o irmão mais velho não ajudava, chegando até a bloquear a artista. Ela também afirmou que a mãe foi para o interior contra sua vontade, mas que conseguiu ajudá-la a ficar em uma pousada.

Por lá, no entanto, Maria Gladys teria saído do roteiro: “Minha mãe tem problema! Olha, ela não está gagá, nada disso. Mas está com 85 anos, né? Então, só faz o que quer, não ouve, parece que virou criança de novo. Claro, esquece das coisas, fala coisa e esquece. Quando acabou o dinheiro dela, ela ficou dura. Eu fiz essa vaquinha para ela’, afirmou a filha”.

Atriz se manifestou:

Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, após a polêmica, Gladys contou que não fez seu “pé de meia” e quer envelhecer com tudo do bom e do melhor: “Dinheiro acaba e eu não sou de economizar, [dinheiro] é para gastar. Eu como bem, [tomo] boa bebida. Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro e eu não sou herdeira”.