maria-lina-promete-processar-autores-de-piadas-sobre-morte-de-filho-com-whindersson

A influenciadora Maria Lina anunciou nas redes sociais, na sexta-feira (10/10), que vai processar os responsáveis por uma piada envolvendo a morte de seu filho com o humorista Whindersson Nunes. O bebê, João Miguel, nasceu prematuro e morreu em maio de 2021, dois dias após o parto. A decisão veio após a circulação de um vídeo em que participantes de um programa comparam a famosa a uma moto, dizendo que “ela seria uma moto, porque é ruim de levar criança” — uma referência à perda do filho —.

Ao compartilhar o vídeo, Maria Lina se manifestou e deixou claro que não vai aceitar brincadeiras envolvendo o nome de João Miguel. A influenciadora afirmou ainda que já obteve vitórias na Justiça em situações parecidas.

“São 5 anos na internet e são 5 anos que eu me trato e amadureço para ter que lidar com esse tipo de coisa. Se tivessem falado do meu corpo, da minha aparência, de mim, tudo certo. Liberdade de expressão de quem é exposto”, iniciou Maria Lina. “Mas eu espero que o advogado dos 4 aí sejam tão bons quanto os meus. Falou, vai ter que segurar”, disparou.

Ela ressaltou que aceita críticas sobre si mesma, mas não quando envolvem seu filho, reforçando que apenas ela e Whindersson têm o direito de falar sobre a memória de João Miguel.

“Eu já falei isso aqui: tenho muitos processos em relação a isso, as pessoas nem fazem ideia. Mas eles fizeram a piada pública, acho justo que eu exponha isso publicamente também. Eu nunca perdi um processo de quem falou do meu filho”, afirmou.

“A única pessoa que pode honrar a vida do meu filho, a memória aqui na terra, sou eu e o pai dele. Enquanto eu tiver vida, saúde e condições, vou lutar pela honra do meu filho”, declarou.

Antecipando críticas, Maria Lina afirmou que não se importa com opiniões alheias quando o assunto é o menino:

“Vocês nunca vão me ver processando ninguém porque disse que eu não sou bonita, sou burra, sou chata. ‘Ai, eu acho exagero’. Problema seu. É sobre mim e meu filho, não sobre você”, finalizou.

A influenciadora contou ainda que as piadas sobre a morte do filho não são um caso isolado, mencionando episódios em apresentações presenciais.

“E os otários ainda vão lá na minha cidade, aonde todos os meus amigos de infância e família moram, fazer a piada massa deles”, desabafou Maria Lina.

Ela também destacou que já foi alvo de ataques sobre sua aparência e comportamento, mas que nunca reagiu da mesma forma.

“Já fizeram piada do meu cabelo, meu corpo, já botaram foto minha de comparação, interesseira, quenga, golpe do baú. Tanta piada. Eu nunca vim aqui dar show. Quem está na internet tem que entender o que a exposição traz, e se fosse processar todo mundo que fala que a gente é feio, é melhor ficar em casa, não trabalhar na internet”, explicou.

Por fim, ela encerrou o desabafo com um recado:

“Agora quando fala de algo que é imutável… Inclusive, dou até um recado para vocês, pesquisem o que é vilipêndio”, finalizou Maria Lina, referindo-se ao termo que significa humilhar, ultrajar ou ofender.