Maria Solange agradece Jão após cantor pagar sua faculdade: “Sonho realizado”

Maria Solange Amorim, a brasileira que emocionou Madonna após dançar “Holiday” em 2020, está oficialmente em uma nova fase da vida. Após se recuperar de uma situação crítica, ela vai estudar Psicologia, com todo o curso custeado pelo cantor Jão, conforme adiantado pelo portal LeoDias. Em um vídeo emocionante, a estudante agradeceu a iniciativa do artista.

“O Jão vai pagar minha faculdade devido à minha história. Agora é real, galera: o meu sonho de fazer Psicologia se tornou realidade. Jão, muito obrigada! Que Deus te abençoe e que Jeová Deus retribua com muita saúde e muitos anos de vida”, disse.

Maria Solange, conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, ficou famosa em 2020 após um vídeo em que dançava uma música da Madonna viralizar, momento em que ela tentava lidar com o luto pela morte do filho, Pedro Paulo, executado em Manaus. O vídeo foi republicado pela própria Madonna e mobilizou uma rede de apoio que ajudou Maria a se reerguer.

Ex-usuária de drogas, ela passou oito meses em tratamento contra a dependência química em uma clínica no interior de São Paulo, recebeu atendimento odontológico e reencontrou a família. Atualmente, vive em Guarulhos, está há cinco anos longe das drogas e planeja prestar o Enem para cursar Psicologia.