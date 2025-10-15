15/10/2025
Maria Solange agradece Jão após cantor pagar sua faculdade: “Sonho realizado”

Maria Solange Amorim, a brasileira que emocionou Madonna após dançar “Holiday” em 2020, está oficialmente em uma nova fase da vida. Após se recuperar de uma situação crítica, ela vai estudar Psicologia, com todo o curso custeado pelo cantor Jão, conforme adiantado pelo portal LeoDias. Em um vídeo emocionante, a estudante agradeceu a iniciativa do artista.

“O Jão vai pagar minha faculdade devido à minha história. Agora é real, galera: o meu sonho de fazer Psicologia se tornou realidade. Jão, muito obrigada! Que Deus te abençoe e que Jeová Deus retribua com muita saúde e muitos anos de vida”, disse.

Reprodução
Maria Solange Amorim foi notada por Madonna após dançar o hit “Holiday”Reprodução
Reprodução: Site/Jão
Filme com bastidores e grandes momentos da “Superturnê” chega aos cinemas em marçoReprodução: Site/Jão
Reprodução
Maria Solange Amorim foi notada por Madonna e compareceu ao showReprodução
Reprodução
Maria Solange emocionou o Brasil com história de superaçãoReprodução
Reprodução: Instagram/Jâo
Jão em um de seus shows na “Superturnê”Reprodução: Instagram/Jâo

Maria Solange, conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, ficou famosa em 2020 após um vídeo em que dançava uma música da Madonna viralizar, momento em que ela tentava lidar com o luto pela morte do filho, Pedro Paulo, executado em Manaus. O vídeo foi republicado pela própria Madonna e mobilizou uma rede de apoio que ajudou Maria a se reerguer.

Ex-usuária de drogas, ela passou oito meses em tratamento contra a dependência química em uma clínica no interior de São Paulo, recebeu atendimento odontológico e reencontrou a família. Atualmente, vive em Guarulhos, está há cinco anos longe das drogas e planeja prestar o Enem para cursar Psicologia.

