25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Maria Venture chora em meio à mudança após término com Yasmin Santos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maria-venture-chora-em-meio-a-mudanca-apos-termino-com-yasmin-santos

Maria Venture compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), o processo de mudança da casa que vivia com sua ex-noiva, a cantora sertaneja Yasmin Santos. O ex-casal oficializou o término na última quarta-feira (22/10), cerca de um ano e meio após o início do namoro, em abril de 2024.

A influenciadora mostrou o caminhão de mudanças que levou seus pertences para a nossa casa. Em seguida, surgiu emocionada no carro ao lado da cobra de estimação. “Sozinha, com o Fred e Deus. Juntando cada caquinho e, namoral? MUITO doloroso”, disse a famosa, que voltou a seguir a ex-noiva horas antes.

Veja as fotos

Reprodução TikTok Yasmin Santos e Instagram Yasmin Santos
Yasmin Santos e Maria VentureReprodução TikTok Yasmin Santos e Instagram Yasmin Santos
Reprodução Instagram Maria Venture Yasmin Santos/ montagem
Maria Venture e Yasmin SantosReprodução Instagram Maria Venture Yasmin Santos/ montagem
Reprodução Instagram Gossip do Dia
Maria Venture desabafando aos prantosReprodução Instagram Gossip do Dia

Leia Também

Apesar do fim da relação, o casamento de Marie e Yasmin já estavam com casamento marcado. As duas trocariam alianças em fevereiro de 2026. Também nas redes sociais, elas explicaram a decisão: “Hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado. Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer”.

“Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. Mas não foi assim que a vida decidiu caminhar. O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos”, seguiu a postagem.

Apesar do término, Yasmin finalizou o texto em tom amistos: “Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost