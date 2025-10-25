Maria Venture chora em meio à mudança após término com Yasmin Santos

Maria Venture compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), o processo de mudança da casa que vivia com sua ex-noiva, a cantora sertaneja Yasmin Santos. O ex-casal oficializou o término na última quarta-feira (22/10), cerca de um ano e meio após o início do namoro, em abril de 2024.

A influenciadora mostrou o caminhão de mudanças que levou seus pertences para a nossa casa. Em seguida, surgiu emocionada no carro ao lado da cobra de estimação. “Sozinha, com o Fred e Deus. Juntando cada caquinho e, namoral? MUITO doloroso”, disse a famosa, que voltou a seguir a ex-noiva horas antes.

Apesar do fim da relação, o casamento de Marie e Yasmin já estavam com casamento marcado. As duas trocariam alianças em fevereiro de 2026. Também nas redes sociais, elas explicaram a decisão: “Hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado. Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer”.

“Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. Mas não foi assim que a vida decidiu caminhar. O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos”, seguiu a postagem.

Apesar do término, Yasmin finalizou o texto em tom amistos: “Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar”.