03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Mariah Carey se defende de críticas por não dançar no palco: “Nunca me ensinaram”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mariah-carey-se-defende-de-criticas-por-nao-dancar-no-palco:-“nunca-me-ensinaram”

Fãs que assistiram ao show de Mariah Carey no “The Town 2025”, em São Paulo, comentaram nas redes sociais que a cantora decepcionou ao se movimentar pouco, ou quase nada, durante a apresentação. No entanto, essa não é uma novidade exclusiva da performance no Brasil. No VMA deste ano, quando foi homenageada com o prêmio “Vanguarda”, ela também ficou mais contida no palco. Recentemente, em entrevista ao programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, a artista quebrou o silêncio sobre as críticas.

Veja as fotos

Reprodução/Youtube/Watch What Happens Live with Andy Cohen
Mariah Carey explicou motivo de não dançar em showsReprodução/Youtube/Watch What Happens Live with Andy Cohen
Sarah McColgan
Mariah Carey se apresentou no “The Town 2025”, em São PauloSarah McColgan
Reprodução: Internet
Mariah Carey com vestido cravejado nas cores do BrasilReprodução: Internet
Foto: Instagram/Fernando Schlaepfer, Wesley Allen
Mariah Carey com vestido cravejado nas cores do BrasilFoto: Instagram/Fernando Schlaepfer, Wesley Allen

Leia Também

“Quando eu comecei, pensei: ‘Oh, não sei como vou fazer isso, porque, sério, eu não sei dançar’. E eu ainda não sei dançar”, explicou Mariah, citando alguns trabalhos em que se arriscou com passos coreografados. “Mas tem momentos, como nos clipes de ‘Honey’ ou ‘Heartbreaker’, que há pequenas danças. Mas, sabe, não tem Gingers Rogers [dançarina]”, disse.

A cantora também revelou que nunca recebeu treinamento formal de dança e que guarda traumas do assunto desde a infância. “Nunca me ensinaram. Acabou me traumatizando na infância (…) Está tudo no meu livro. Eles podem conferir lá”, concluiu.

Música gravada com Michael Jackson

Também no programa, Mariah comentou sobre uma colaboração musical com Michael Jackson, que ainda não foi lançada. A cantora afirmou que ama a faixa e está pedindo ajuda do público para disponibilizá-la.

Questionada se a canção estava “guardada em um cofre”, ela respondeu: “Não, ela está bem ali!”. Segundo Mariah, o lançamento ainda não ocorreu devido a impasses com o espólio do Rei do Pop. “Eles estão fazendo algo muito grande para ele agora e essa canção que fizemos iria meio que tirar o foco, sabe?”, explicou.

Tudo indica que a cantora se refere à futura cinebiografia de Michael Jackson, que está em produção, e que um álbum especial deve acompanhar o lançamento do filme em 2026. “Estou muito chateada que não vai sair [a colaboração] nesse álbum”, desabafou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost