Mariah Carey se defende de críticas por não dançar no palco: “Nunca me ensinaram”

Fãs que assistiram ao show de Mariah Carey no “The Town 2025”, em São Paulo, comentaram nas redes sociais que a cantora decepcionou ao se movimentar pouco, ou quase nada, durante a apresentação. No entanto, essa não é uma novidade exclusiva da performance no Brasil. No VMA deste ano, quando foi homenageada com o prêmio “Vanguarda”, ela também ficou mais contida no palco. Recentemente, em entrevista ao programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, a artista quebrou o silêncio sobre as críticas.
“Quando eu comecei, pensei: ‘Oh, não sei como vou fazer isso, porque, sério, eu não sei dançar’. E eu ainda não sei dançar”, explicou Mariah, citando alguns trabalhos em que se arriscou com passos coreografados. “Mas tem momentos, como nos clipes de ‘Honey’ ou ‘Heartbreaker’, que há pequenas danças. Mas, sabe, não tem Gingers Rogers [dançarina]”, disse.
A cantora também revelou que nunca recebeu treinamento formal de dança e que guarda traumas do assunto desde a infância. “Nunca me ensinaram. Acabou me traumatizando na infância (…) Está tudo no meu livro. Eles podem conferir lá”, concluiu.
Música gravada com Michael Jackson
Também no programa, Mariah comentou sobre uma colaboração musical com Michael Jackson, que ainda não foi lançada. A cantora afirmou que ama a faixa e está pedindo ajuda do público para disponibilizá-la.
Questionada se a canção estava “guardada em um cofre”, ela respondeu: “Não, ela está bem ali!”. Segundo Mariah, o lançamento ainda não ocorreu devido a impasses com o espólio do Rei do Pop. “Eles estão fazendo algo muito grande para ele agora e essa canção que fizemos iria meio que tirar o foco, sabe?”, explicou.
Tudo indica que a cantora se refere à futura cinebiografia de Michael Jackson, que está em produção, e que um álbum especial deve acompanhar o lançamento do filme em 2026. “Estou muito chateada que não vai sair [a colaboração] nesse álbum”, desabafou.